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Оформление ОСАГО без походов в офисы

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Бизнес — 23 Июля 2021, 20:02

Многие автовладельцы задаются вопросом, что обойдется дороже ОСАГО или КАСКО-страховка. Ответ на этот вопрос однозначен, конечно КАСКО, причем в несколько раз дороже. Объяснить это можно по одной причине - ОСАГО является обязательным видом страхования, поэтому лимиты возмещения такого пакета ограничены 400 тысячами руб. А здоровье потерпевшего при ДТП застраховано не более чем половиной миллионом руб. Если ОСАГО подорожало бы сильно, большинству автолюбителей оно было бы недоступно по причине финансовой несостоятельности. Следовательно, такой полис не может покрыть весь ущерб, который причинен во время ДТП.

Сервис https://estrahovki.com предлагает дистанционное оформление ОСАГО без посещения и визитов в разные офисы. Достаточно открыть веб-сайт сервиса и выполнить все требуемые процедуры. Для оформления такого полиса потребуются паспортные данные, водительские права, регистрационное свидетельство или же ПТС. Кроме этого заявитель должен предоставить актуальную диагностическую карту. На портале сервиса имеется онлайн-калькулятор, с помощью которого можно посчитать тариф оформления ОСАГО с перечисленной документацией. На это уйдет не более одной минуты. Взамен вы заранее будете знать стоимость услуги и сможете мобилизовать средства. Чтобы выполнить такой расчет нужно указать данные из перечисленных документов. Система автоматически рассчитает стоимость услуги и выдаст цены на экраны, которые предлагают различные страховочные компании. От пользователя требуется лишь выбрать компанию.

После оплаты полиса в еСтраховки у выбранного таким образом страховщика вы получите его в электронном формате на личную почту. На сервисе eStrahovki представлены предложения более чем 15 страховых компаний. Чтобы выбрать одну из них достаточно воспользоваться онлайн-калькулятором, представленным на портале. Фиксированной стоимости у таких полисов нет. Зависит стоимость от различных параметров, в том числе от мощности авто, места прописки автовладельца, стажа и возраста водителя, а также его коэффициента безаварийности. Средняя стоимость ОСАГО для жителей центральной России, более тридцатилетнего возраста с десятилетним стажем безаварийной езды, варьируется в диапазоне 5-7 тыс. руб. Сервис eStrahovki создан специально для автолюбителей, желающих сэкономить свое время, средства и силы. Благодаря данной платформе вы сможете за считанные минуты выбрать страховщика и оформить офис, не покидая пределов вашего дома или же офиса.

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