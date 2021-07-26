Где заказать питьевую воду для офиса?

О компании

Компания «Четыре капли» занимается поставкой бутилированной воды , соков и лимонадов в офисы и на дом. Наш ассортимент включает в себя различные наименования и объёмы товаров, а также воду для детей. На нашем сайте есть подробное описание товаров, так что вы сможете выбрать нужную вам торговую марку, литраж и даже количество бутылок в упаковке. Для офисов мы предлагаем более удобный формат: 19-литровые бутыли, подходящие для установки на кулер или для использования с помпой. Если у вас нет кулера или помпы – не беда, «Четыре капли» располагает широким ассортиментом механических и электрических помп от различных производителей и другими комплектующими, например, стеккерами и специальными подставками. У нас же вы можете приобрести и сам кулер.

Компания предоставляет услуги по закупке и доставке воды в офис. Доставка осуществляется семь дней в неделю с 8 до 22 часов по Москве и Московской области. На нашем сайте в разделе «Доставка» представлены тарифные зоны, от которых зависит оплата доставки и минимальный заказ. Наши сотрудники донесут заказ до места, которое вы обозначите. Однако просим вас обратить внимание на то, что есть ограничения по максимальному размеру заказа и дополнительная плата за подъём без лифта выше первого этажа. Разнос по кабинетам так же платный.

Наша компания обладает рядом преимуществ по сравнению с конкурентами. К ним относятся:

Пятилетний опыт на рынке

За это время мы внимательно изучили рынок, что позволило нам тщательно проработать наш ассортимент товаров, список необходимых нашим клиентам услуг и гибкую ценовую политику.



За это время мы внимательно изучили рынок, что позволило нам тщательно проработать наш ассортимент товаров, список необходимых нашим клиентам услуг и гибкую ценовую политику. Высокая квалификация компании

Её мы достигли благодаря упору на продуктивное взаимодействие с клиентами и проверку надёжности поставщиков. Мы сотрудничаем только с сертифицированными компаниями, сами прошли необходимую сертификацию и разместили все документы в открытом доступе.



Её мы достигли благодаря упору на продуктивное взаимодействие с клиентами и проверку надёжности поставщиков. Мы сотрудничаем только с сертифицированными компаниями, сами прошли необходимую сертификацию и разместили все документы в открытом доступе. Выполнение обязательств

Мы быстро обрабатываем заказы и готовы развозить их уже не следующий день (если заказ поступил к нам до 19 часов предыдущего вечера). В форме для заказа вы можете указать точное место и время доставки, и наши водители доставят ваш заказ вовремя.



Мы быстро обрабатываем заказы и готовы развозить их уже не следующий день (если заказ поступил к нам до 19 часов предыдущего вечера). В форме для заказа вы можете указать точное место и время доставки, и наши водители доставят ваш заказ вовремя. Акции для клиентов

На самые популярные продукты мы делаем скидки, чтобы вам было комфортнее делать заказы.

Акции и специальные предложения

скидка 20% на помпы;

скидка 7% на лимонады от Черноголовки;

скидка на стеллаж для 20 бутылей;

скидка 10% на напитки Байкала («Жемчужина Байкала», «Байкал Резерв»);

скидка 10% на Tess (чай);

бесплатная помпа новым покупателям при покупке от 4-х бутылей;

бесплатная упаковка маленькой воды при заказе четырёх 19-литровых бутылей;

бесплатная аренда кулера при заказе воды в офис;

бесплатная 19-литровая бутыль при покупке пяти;

бесплатная 19-литровая бутыль «Пилигрим», «Еринская», «Горная вершина» при заказе трёх.