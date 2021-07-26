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Где заказать питьевую воду для офиса?
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 26 Июля 2021, 15:45
О компании
Компания «Четыре капли» занимается поставкой бутилированной воды , соков и лимонадов в офисы и на дом. Наш ассортимент включает в себя различные наименования и объёмы товаров, а также воду для детей. На нашем сайте есть подробное описание товаров, так что вы сможете выбрать нужную вам торговую марку, литраж и даже количество бутылок в упаковке. Для офисов мы предлагаем более удобный формат: 19-литровые бутыли, подходящие для установки на кулер или для использования с помпой. Если у вас нет кулера или помпы – не беда, «Четыре капли» располагает широким ассортиментом механических и электрических помп от различных производителей и другими комплектующими, например, стеккерами и специальными подставками. У нас же вы можете приобрести и сам кулер.
Компания предоставляет услуги по закупке и доставке воды в офис. Доставка осуществляется семь дней в неделю с 8 до 22 часов по Москве и Московской области. На нашем сайте в разделе «Доставка» представлены тарифные зоны, от которых зависит оплата доставки и минимальный заказ. Наши сотрудники донесут заказ до места, которое вы обозначите. Однако просим вас обратить внимание на то, что есть ограничения по максимальному размеру заказа и дополнительная плата за подъём без лифта выше первого этажа. Разнос по кабинетам так же платный.
Наша компания обладает рядом преимуществ по сравнению с конкурентами. К ним относятся:
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