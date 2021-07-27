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Для чего нужна страховка в поездке по России
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Бизнес — 27 Июля 2021, 12:31
В России много удивительных мест и ежегодно большое количество туристов совершает путешествия по ее просторам. Отправляясь в поездку, многие не понимают для чего нужна страховка путешественника по россии и можно ли обойтись без нее. Поездка требует определенные траты, виза не нужна и появляется соблазн сэкономить. Не нужно так делать, потому что без страховки ни одно путешествие не может быть безопасным.
Необходимость страхования
Многие любят отдыхать в палатках на открытом воздухе. В большинстве регионов России преобладает резко-континентальный климат, поэтому можно легко простудится. Отдыхая в горах, путешественник может подвернуть ногу или получить перелом. В таких ситуациях невозможно обойтись без экстренной медицинской помощи. Если травма получена в горах или отдаленных и труднодоступных местах, то доехать до больницы без помощи будет тяжело.
Оформив медицинскую страховку, можно не переживать за подобные проблемы. Страховая компания обеспечит эвакуацию и дальнейшее лечение пострадавшего. В отличие от пояса ОМС, туристическая страховка предлагает выбор клиники, вызов врача по любому адресу, отсутствие очередей и эвакуацию. При назначении лечения пострадавшему все средства, потраченные на лекарства, будут возмещены пострадавшему. В случае получения инвалидности, страховая компания выплатит компенсацию путешественнику.
Дополнительные виды страхования
К медицинской страховке, компания предлагает дополнительные опции для путешественников. Если турист предполагает на отдыхе заняться альпинизмом или прыгать с тарзанки, то нужно сообщить страховщику и добавить опцию для активного отдыха. При занятии профессиональным спортом предлагается страхование как всей команды, так и одного спортсмена. Кроме медицинской страховки можно застраховать личное имущество или документы. После потере или кражи путешественнику будут оплачены все расходы на возмещение.
Основные виды страхования для путешествий:
Порядок оформления страховки
Для оформления страховки нужен только паспорт. В офисе компании менеджер проведет необходимый расчет и предложит заполнить несложную анкету. В анкете указывается страна выезда, паспортные данные и цель поездки. В зависимости от предпочтений и особенностей здоровья, в страховой компании предложат наиболее подходящие виды страхования. Если у путешественника нет возможности приехать в офис, то можно заказать полис онлайн и воспользоваться калькулятором на сайте страховой компании.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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