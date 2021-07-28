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Займы под залог ПТС

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Бизнес — 28 Июля 2021, 19:51

Иногда в жизни каждого из нас внезапно возникают финансовые проблемы, требующие незамедлительного решения. Деньги в таких ситуациях можно достать заложив ПТС собственного авто, которое остается в вашем пользовании. Сегодня персональный транспорт кроме прямой функции - средства передвижения, считается также залоговым имуществом, позволяющим получить нужную сумму в любой форсмажорной ситуации. Займы за такое имущество предоставляются сроком до трех лет. За такое залоговое имущество автовладельцы смогут получить до трех миллионов рублей.

Сервис Value+ предоставляет возможность оформления онлайн-заявки на получение ссуды через свой официальный веб-сайт. Здесь же заинтересованные автолюбители смогут узнать точную процентную ставку на интересующие их займы и рассчитать ежемесячные платежи. Более 90 процентов обратившихся через сервис автовладельцы получают одобрение на свои запросы и получают нужную сумму без лишней бюрократии или задержек. Данная услуга предоставляется любому гражданину - студенту, самозанятому, безработному или же пенсионеру. Более того, на кредит могут рассчитывать и граждане с испорченной кредитной историей. Получая заем любым удобным для вас способом, вы расстаетесь лишь с ПТС авто, а обратно его получаете после закрытия задолженности по заемным средствам. Автомобиль при этом остается в вашем распоряжении и не изымается.

Если у автовладельца возникнут проблемы с платежами по займу, можно продлить договор и избежать подобным образом любые неприятности. Данная процедура требует предоставления трех документов и не более получаса свободного времени. Выдаются займы официально нетрудоустроенным гражданам, студентам, самозанятым или предпринимателям. Кроме этого лимит получаемой суммы зависит лишь от рыночной цены вашего авто. Транспортным средством вы сможете продолжить пользоваться даже после зачисления денег. Организациям выдается соответствующий правоустанавливающий документ. Чтобы воспользоваться подобной возможностью автовладельцу не нужно ходить в офисы и ждать в очередях. Заявку можно оформить дистанционно, в онлайн-режиме. Рассмотрение документации и выбор подходящего предложения займет около пятнадцати мин. А займ вы сможете получить сразу после передачи ПТС и подписания договора. Суммы выдаются без дополнительных кассовых сборов или же комиссий.

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