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Лучшие караоке-бары в Мытищах

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Бизнес — 30 Июля 2021, 13:39

Посещение караоке-бара — популярное развлечение, так как в рамках такого отдыха можно и поесть, и выпить, и вдоволь попеть. В Мытищах работает немало караоке-баров, и лучшие среди них представлены ниже.

Кадриль

Кадриль — караоке-бар, расположенный в Мытищах по ул. Комарова. Он находится в зоне простой транспортной досягаемости, поэтому клуб удобно посещать и на авто, и общественным транспортом, и пешком. Заведение предлагает посетителям уютную атмосферу, богатое меню, хороший выбор напитков и кальян. Отдохнуть здесь можно как в частном порядке, так и в рамках дня рождения, юбилея, корпоратива или другого мероприятия.

Караоке-клуб Кадриль устраивает для посетителей акции, такие как скидки на все заказы в определенные часы и дни или напитки в подарок от заведения. В «счастливые часы» петь здесь можно бесплатно, в другое время действуют умеренные цены. Если учесть, что в клубе используется профессиональное оборудование (звук — один из лучших в Подмосковье), то именно Кадриль стоит рассматривать среди первых вариантов заведений.

Б2

Б2 — караоке-клуб в Мытищах на ул. Академика Каргина. Он принимает посетителей каждый вечер, предлагая богатое меню и выбор развлечений. Здесь можно попеть караоке, покурить кальян и приятно провести время. Для заказа доступен большой выбор песен, в том числе современных хитов. В меню есть блюда разных национальных кухонь, и все это по умеренной стоимости.

Посещение в караоке-баре Б2 по депозитной системе: при входе вносится минимальная сумма заказа в чеке, которая зависит от пола клиента (для женщин это 1000 рублей, для мужчин — 1500 рублей). Исполнение караоке бесплатно, в порядке общей очереди.

Рояль

Караоке Рояль — это заведение, расположенное в БЦ Айсберг по ул. 3-й Крестьянской. Караоке-бар радует приятной атмосферой и оформлением в стиле лофт, богатым меню и хорошим выбором песен. Отдельная плата за вход не взимается, посещение по депозитной системе. Минимальный чек по депозиту в будние дни — 500 рублей, в выходные и праздники — 1000 рублей. Исполнение в порядке очереди бесплатное, а цены на блюда из меню умеренные.

Чтобы не ждать своей очереди, бар предлагает досрочный заказ песни за дополнительную плату. Посетителям также доступна опция записи выступления. Если отдых удался настолько, что утром возвращаться домой не хочется, работу заведения можно продлить за доплату. Сколько это стоит — зависит от дня: в будни час продления обойдется в 5 тыс. рублей, в выходные и праздники — 10 тыс.

Mansion

Mansion на ул. Колпакова — это многофункциональное заведение с залами, обустроенными для различных видов отдыха, и караоке — один из них. Для любителей петь предусмотрено помещение с приятным интерьером и качественным звуковым оборудованием. Здесь можно заказать практически любые песни, в том числе современные, а также вкусно поесть и выпить с друзьями, покурить кальян.

Клуб работает каждый вечер: с воскресенья по четверг с 14:00 до 01:00, в пятницу и субботу до 04:00. Исполнение песен — в порядке очереди, доступен и внеочередной заказ. Кроме караоке, здесь можно поиграть в настольные и компьютерные игры, посмотреть фильмы, трансляции спорта и другой развлекательный контент.

EscoBar lounge

EscoBar lounge — еще один лаунж-бар с большим выбором развлечений, расположенный в Мытищах. Он находится на пр. Новомытищинском в удобном месте. Клуб радует приятным интерьером, хорошим выбором блюд и напитков, а также богатым плейлистом фонограмм караоке. Используется профессиональное звуковое оборудование, работают квалифицированные диджеи, поэтому петь здесь приятно и удобно.

Большим плюсом EscoBar lounge является длительное время работы. Вне зависимости от дня недели, заведение доступно до 6 часов утра. Это выгодно отличает его от многих конкурентов, закрывающихся максимум в 3–4 часа. Поэтому, если на дворе ночь, но домой не хочется и душа желает петь, можно зайти в этот караоке-бар и поднять настроение.

Караоке для дома EVOBOX — альтернатива барам


Караоке для дома EVOBOX

Если отдых в заведении не нравится, потому что там многолюдно или нужно ждать своей очереди на исполнение, поможет профессиональная система караоке для дома. Купив и установив ее, устраивать вечеринки можно в любое удобное время. Имея собственную систему караоке, не нужно оплачивать вход в заведение, заказ песен и другие услуги. Можно сразу прийти домой и попеть, чтобы расслабиться, либо собрать друзей и повеселиться с ними. При этом можно самому решать, сколько человек будет присутствовать. В уютной домашней обстановке никому не придется ждать своей очереди целый час или доплачивать за внеочередное исполнение.

Качественные системы караоке для дома предлагает компания Studio Evolution. EVOBOX — пример устройства, ориентированного на домашнее применение, но оснащенного широкой функциональностью. Система, которая стоит меньше профессиональных установок для общественных заведений (от 89 тыс. рублей), предлагает сравнимые возможности.

Купив EVOBOX домой, клиент приобретает не только оборудование, но централизованный доступ к каталогу онлайн, из которого песни можно покупать по отдельности и в составе пакетов обновлений. Фонограммы записаны в студийном качестве. Некоторые из них с высокой степенью аутентичности воссоздают концертную атмосферу, позволяя почувствовать себя звездой.


Караоке для дома EVOBOX отличается удобным управлением. Для него можно использовать как штатный пульт с клавиатурой, так и приложения для смартфонов и планшетов. Система поддерживает индивидуальную настройку звучания каждого трека, создание собственной фонотеки, запись выступлений и продвинутую систему оценки пения. Поэтому даже при относительно немалой цене EVOBOX Studio Evolution является одним из лучших вариантов систем караоке для домашнего использования.



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