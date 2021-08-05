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Где найти деньги на отдых
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Бизнес — 5 Августа 2021, 15:41
Планировать отпуск следует заранее. Практически каждый начинает собирать на будущий отдых, едва прибыв с текущего. Но не всегда получается отложить нужную сумму, да и цены постепенно растут. Именно поэтому люди практикуют займы на поездку к морю: частично или полностью. Это значительно проще. Тем более, что большинство финансовых учреждений предлагают массу выгодных условий.
Особенности кредитования
Банки, и другие учреждения-кредиторы предлагают взять деньги в кредит не выходя из дома – онлайн. Это экономит время, позволяет выбрать вариант кредитования, когда платежи по займу можно отсрочить. Заемщику требуется минимальный пакет документов. Также не требуется сообщать о целях кредита. Клиент получает наличные или деньги на карту и покупает то, что ему необходимо:
● путевку;
● вещи для поездки;
● арендует авто;
● тратит деньги на покупки в поездке.
Вариантов много. А большинство банков предлагает заказать кредитную карту с определенным лимитом на использование. Ограничения позволяют планировать расходы, грамотно рассчитать суммы ежемесячного возврата средств банку.
Преимущества и недостатки кредитования
Прежде чем оформить получение денег взаймы, нужно изучить услуги банка, и рассмотреть все минусы и плюсы заключения сделки. Среди положительных моментов можно выделить:
● Получение денег возможно за несколько минут. Конечно, банк может отказать в получении денег, но решение свое озвучивает быстро. Как правило, сумма на отдых берется небольшая и негативных решений – отказов, практически нет.
● Предоставляется выбор лимита средств. Заемщик может выбрать фиксированную сумму кредитования. Это позволяет взять меньше, чем предлагает банк. Таким образом клиенту легче будет возвращать деньги на счет.
● Возможность купить горящий тур. Выбирая поездку заранее, можно найти очень выгодное предложение поездки. Если личных средств нет или недостаточно, то онлайн-кредит позволит произвести оплату отдыха быстро.
Банки предлагают хорошие условия приобретения туров, их быстрое оформление, дополнительные услуги: покупка билетов, трансфер.
Однако стоит учитывать и ряд недостатков, которые могут сопровождать данный вид кредитования. Приобретая тут заранее, нужно понимать, что поездка может не состояться: болезнь, отказ в визе, непредвиденные обстоятельства. Клиент может вернуть часть денег, а остальные потребуется вернуть банку, вне зависимости от того, поехал человек на отдых или нет.
Где выгодно оформить кредит
Накопить на поездку можно в течение года или двух. Но можно не ждать, а воспользоваться услугами кредитного отдела банка. Кроме того, выгодные предложения поступают и от других финансовых организаций.
Поэтому непосредственно перед поездкой: за 2-3 недели, нужно пересмотреть предложения кредиторов, выбрать лучший вариант. Проведя сравнения, можно выбрать достаточно удобный и выгодный вариант рассрочки, кредита. Особенно это удобно, когда нужной суммы на поездку нет, а отложить отпуск невозможно или не имеет смысла.
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