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Дизайн квартиры. Небольшая квартира в Оттаве

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Бизнес — 6 Августа 2021, 12:11

По проекту дизайнеров нужно было переделать небольшую квартирку в Оттаве, на семнадцатом этаже блочного дома, в стильную городскую квартиру. При создании интерьера основным лозунгом было создание квартиры, которая будет: «отождествлением современной городской жизни». План квартиры позволил обустроить ее по минимуму, определенным образом обставить мебель и фурнитуру, но при этом получилось «современное, городское жилище», полная непредсказуемость и определение индивидуального выбора.


Колонна, которая стоит прямо посередине гостиной, является частью здания, и избавиться от нее полностью не удалось, поэтому было принято решение просто покрасить ее в основной цвет интерьера и сделать декоративным элементом. Периметр был урегулирован за счет создания в обеденной зоне стены от потолка до пола из натуральной древесины, благодаря этому появилось много места для хранения разных вещей, будь то книги или кухонная утварь. Место, которое осталось между шкафами на кухне было использовано для создания гардероба и для уборной.


Изменение плана квартиры было сделано для того, чтобы позволить сделать в этой небольшой квартирке две функциональные зоны: зону отдыха – гостиную и служебные помещения – ванную комнату, кладовые и другие. Основной цвет интерьера - белый. Панорамные окна придают квартире еще больше света. Помещение смотрится просторным и уютным.


Вторая комната получилась настолько маленькой, что создается ощущение, что это туалет в самолете. Для поддержания единой идеи в интерьере, форма эллипса была использована для создания душа, который расположился прямо в гостиной - довольно оригинальное решение. Так как раньше в этом месте была полноценная ванная комната, то полностью удалить коммуникации или перенести их в другое место не удалось, поэтому было решено сделать душ прямо в гостиной. Хотя, как правило, душевая – это одна из наиболее приватных комнат, тут она стала просто центром внимания. Как много квартир могут похвастаться таким прекрасным видом на город из душевой?


Балкон так же был переделан, и теперь это не место для хранения велосипедов или ненужных вещей, а еще одна жилая комната, где можно посидеть, отдохнуть и насладиться видом.


Вы также создать в своей квартире уникальный и неповторимый дизайн. Менеджеры компании КЕРАМ МАРКЕТ помогут Вам определить с выбором плитки для ванной комнаты или санузла, благодаря плитке можно сделать необычные акценты на стенах или на пол.

Источник: Компания КЕРАМ МАРКЕТ

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