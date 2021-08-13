Туры в Объединенные Арабские Эмираты

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 13 Августа 2021, 14:46
Виртуальное турагентство Пилгрим https://piligrim.ua/tury-v-emiraty.html предлагает украинцам туристические пакеты в направление ОАЭ по наиболее выгодным тарифам. Стоимость таких путевок варьируется в заивисимости от длительности поездки, категории отеля, курорта или же сезона. Уточнить цену турпоездки любой пользователь сможет уточнить на веб-сайте турагентства самостоятельно или же воспользоваться услугами менеджера компании. Он подберет тур под имеющиеся у вас бюджетные средства и оптимальные варианты размещения.
ОАЭ находится на Аравийском полуострове, с разных сторон омывается водами Индийского океана и Персидского залива, в частности Оманским заливом. Это федерация, состоящая из семи эмиратов. А столица государства называется Абу-Даби. Каждый входящий в федерацию эмират имеет свой курорт и туристический центр. Страна активно развивает направление премиального туризма. Это рукотворное чудо, сочетающее в себе восточный колорит, передовые технологические достижения и роскошь. Пляжный отдых здесь возможен даже зимой. Некоторые покупают эмиратские туры для шопинга, визитов в развлекательные комплексы, ночные клубы или же рестораны. Кроме этого в ОАЭ часто проводятся разнообразные выставки, конференции и презентации мирового значения. Многие туристы приезжают сюда именно на эти мероприятия, совмещая работу с отдыхом.
Как бы вы не удивились, но эта южная азиатская страна предлагает посетителям даже горнолыжный отдых. Молл-оф-Эмирейтс - это огромный горнолыжный комплекс, раскинувшийся прямо в пустыне. Общая площадь комплекса составляет 25 тыс. квадратов. Внутри огромного здания расположились пять горнолыжных склонов и один склон для сноуборда. Украинцам для поездок в эту прекрасную страну не нужно открывать визу заранее. Это касается только туристических поездок, в других случаях виза является обязательной. Наиболее притягивающим для туристов является Персидский залив. Здесь расположены основные курорты страны.
Курортные города застроены огромными отелями, небоскребами и славятся развитой индустрией развлечений. Особенно следует выделить Дубай - самый впечатляющий и свободный Эмират. В этом городе несколько туристических районов, в том числе Дубай Марина, Даунтаун ДУбай, Бар-Дубай и Джумейра. Самым посещаемым из них считаются Джумейра, который можно назвать чудом архитектуры. Более дешевым считается Шарджа - с низкими тарифами на отели. Но здесь действует "сухой закон" и строгие мусульманские правила. Поэтому район в основном посещают семьи для спокойного отдыха. Кроме этого в Шардже можно сэкономить немало денег.
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