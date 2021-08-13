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Про школы трейдинга

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Бизнес — 13 Августа 2021, 14:49


Их сегодня так много, что не разберешь, в какой из них стоит заниматься, чтобы получить правильные знания. С приходом онлайн-технологий вирус инфоцыганщины поразил и сферу трейдинга. На каждом шагу вы увидите объявления о приеме на курсы, вам предлагают записаться в школу, приглашают посетить вебинары или подписаться на очередного гуру, вещающего в YouTube. Если бы каждая такая школа выпускала толковых учеников, они бы уже давно порвали рынок. Но этого не случается. Почему?

Где учиться, чтобы научиться

Платное и бесплатное образование предлагается в огромном количестве и у нас, и на западе. Сразу скажем, что в ходе бесплатного обучения вы узнаете только азы, после которых поймете, в каком направлении стоит двигаться. И проходить платные курсы. Это типичный маркетинговый шаг, в котором клиента так же бодро ведут к покупке платного продукта, как и во всех других областях продаж. Схема такая:

  • сначала предлагается что-то бесплатно, и это называется лид-магнит;

  • затем дается возможность получить другую информацию уже за какие-то денежки. Это трипвайер;

  • и только после этого следует дорогое предложение.

В принципе, в этом нет ничего плохого, обычная воронка продаж. Проблема в том, что даже платный продукт обычно не стоит тех денег, которые за него просят. И всю информацию вы могли бы получить в интернете. Совершенно бесплатно. Поэтому не стоит “вестись” на бесплатные предложения.

Не рекомендуем также записываться на курсы, предлагаемые форекс- и проп-конторами. Мало того, что они не дадут никакой ценной информации, так еще и поимеют с вас деньги как с клиента. Вы же будете начинать торги у них. И сливать там свои финансы. Сказки про взаимовыгодные условия типа “мы получаем прибыль от ваших успешных торгов” в реальности оборачиваются только потерями клиента.

В каких школах стоит пройти обучение

Это практически закон на рынке - курсы чаще всего ведут те, кто оказался не в состоянии нормально заработать в практической сфере. Такая картина наблюдается во всех сферах деятельности. Есть, конечно, и хорошие предложения. Но этот момент вы должны запомнить.

И выбирать не каких-то ноунеймов в качестве менторов, а людей, сумевших добиться значительных результатов на бирже. Понятно, что такие курсы будут стоить дороже.

Если вам предлагается обучение на реальных торгах, наставничество с личными контактами, обратите на это внимание. Вы будете платить за реально ценную, оригинальную информацию и внимание успешного трейдера. Посмотрите, например, какие обучающие программы предлагает школа трейдинга https://gerchik.ru/ - можно считать это эталоном. Посмотрите, здесь есть и бесплатные материалы, и продвинутые курсы, и программа наставничества. Давайте разберем, что вы здесь увидите:

  • Подтверждение репутации и профессионализма. Действительно, Александр Герчик был признан самым безопасным трейдером по версии Mojo Wall Street Warriors. Его бэкграунд - 21 год безубыточной торговли на бирже, 10 лет управления активами, более 20 000 учеников, 90% из которых работают без убытков. Заметьте - никаких пустых обещаний “гарантированной прибыли от … $”.

  • База знаний для начинающих. Здесь даются азы, без знания которых вы не поймете даже профессиональной речи трейдеров.

  • Статьи, видеоуроки, мастер-классы и примеры торгов для тех, кто уже начал торговать.

  • Различные обучающие программы, включающие в себя курсы ( в том числе оффлайн), Bootcamp c real-time и др.

  • Подписка на профессиональный контент, где даются лучшие инструменты, осуществляется общение на экспертном уровне и другие преференции.

Выводы

В этой статье мы предложили критерии, по которым стоит выбирать правильную школу для обучения. Примите их во внимание и получайте реальную помощь для начала успешных торгов. Успехов!



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