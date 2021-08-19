Очистка зерна: особенности и технологии

Урожай, который только убрали с поля, не является пригодным для дальнейшего использования. Ведь в общей массе есть не только качественные зерна сельскохозяйственных культур, а еще и масса посторонних примесей. Чтобы удалить их, и сделать зерновую массу пригодной для дальнейшей обработки используется зерноочистительное оборудование. В эту категорию входят самые разные агрегаты с особой конструкцией, позволяющей выполнять определенные операции по очистке. Давайте разберемся, как они функционируют, и в чем их польза для предприятия.

Как выполняется очистка зерновой массы?

Качество собранного урожая напрямую зависит от состояния поля, где росли культуры. Если их обработкой занимаются крупные агрокомплексы или другие сельскохозяйственные предприятия, то на территории немного сорняков и посторонних предметов. Но, в процессе сборки вместе с урожаем в машины попадают не только эти частицы, а еще и кусочки грунта, камни и другие предметы, которые естественны для любых полей.

Учитывая разнообразие элементов, перемешивающихся с зерном, для очистки используются разные агрегаты. На этапе предварительной очистки применяется ворохоочистительное устройство. Механизм позволяет отделить от зерновой массы примеси органического характера (полова, солома и т.д.). Дальнейшая обработка предусматривает использование более сложного зерноочистительного оборудования.

Такие машины позволяют удалить следующие виды посторонних элементов:

· сорные остатки (насекомые, листья, кусочки земли);

· непригодные зерновые частицы (на них есть дефекты, плесень или другие признаки испорченности);

· вредные примеси (сюда входят кусочки от растений, которые имеют в составе ядовитые вещества).

Для каждого вида примесей используются специальные механизмы – сепараторы. Их принцип действия основывается на воздушных потоках. Они могут иметь наклонное, вертикальное или горизонтальное направление. Очищение происходит за счет разницы в сопротивлении воздушным потокам. Чем больше размеры частиц, тем больше их сопротивление, а значит, они быстрее опустятся вниз.

В чем суть вторичной очистки зерна?

Вторичная очистка зерновой массы выполняется по завершению всех предыдущих процедур. Главной целью этого процесса является разделение полученной массы на 4 группы – мелкие частицы, примеси крупных размеров, семенной материал и зерна второго сорта.

Для этого применяется решето (триер). Устройство может иметь цилиндрическую или плоскую форму, и за счет этого воздействует на примеси разных размеров и параметров. С помощью триеров можно отделить частички по длине, ширине и толщине.

Какое оборудование применяется для очистки?

Современные производители сельскохозяйственного оборудования предлагают инновационные агрегаты, созданные с использованием лучших современных технологий. В продаже можно найти варианты иностранного и отечественного производства. Среди них можно выделить машины для предварительной очистки зерен, конструкции со специальными возможностями, а также агрегаты для вторичной очистки.

Механизм каждой группы техники настроен на определенные виды примесей. В составе конструкции могут быть триеры (сита), решетные цилиндры, сепараторы, шнеки, лущилки, а также другие приспособления. Купить такую технику в условиях современного рынка довольно легко. Нужно найти надежного поставщика сельскохозяйственного оборудования, и оформить простой заказ. Перед покупкой можно получить профессиональную консультацию у квалифицированных специалистов.