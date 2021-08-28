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Помолвочные кольца из золота: какие критерии учитывать при выборе?
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Бизнес — 28 Августа 2021, 12:31
Каким должно быть украшение, как определить модную модель, сколько должно весить помолвочное кольцо и из какого материала изготавливаться — самые популярные запросы от мужчин, которые вот-вот сделают предложение руки и сердца своей избраннице. Если хотите купить качественное, долговечное и износостойкое украшение, то представлено хорошее помолвочное кольцо из золота здесь.
Помолвочное колечко — это не очередной подарок на день рождения или Новый год, поэтому эта драгоценность должна быть особенной. Чаще всего мужчины дарят кольца-солитеры с инкрустацией фианита или бриллианта на крапановой закрепке. Это считается классическим вариантом. Но, если вы хотите выделиться, можете выбрать необычный и ультрамодный дизайн кольца. Он характеризуется обтекаемой и широкой формой, вставленной в тело золотого ободка инкрустацией. Также в трендовых позициях находятся украшения из ювелирной керамики.
Как выбрать помолвочное кольцо из золота?
Прежде чем купить помолвочное кольцо, нужно обратить внимание на предпочтения девушки. Посмотрите, в каком стиле и из какого металла она носит ювелирные украшения. Если помолвочное кольцо будет кардинально отличаться от имеющейся ювелирной коллекции, то девушке будет сложно комбинировать аксессуарные группы.
Еще один важный критерий выбора помолвочного кольца — размер. Подобрав неправильный размер украшения, испортите весь момент. Поэтому крайне важно правильно его определить. И мужчины это делают такими способами:
Металл и инкрустации камней также важны при выборе украшения. Если располагаете достаточной суммой, предлагаем купить золотое помолвочное кольцо. Оно произведет на девушку большое впечатление. В качестве инкрустаций обычно используют фианиты и более дорогие и презентабельные бриллианты.
Где можно купить помолвочное кольцо из золота?
Важно купить качественное и долговечное украшение, которое не потеряет первоклассный вид спустя длительный период ношения. Рекомендуем обратиться в ювелирный дом Золотой Век. Здесь все товары прежде чем попасть на витрину, проходят проверку в пробирной палате и центре Геммологии Украины. По окончанию проверки выдаются соответствующие документы, с которыми может ознакомиться каждый покупатель.
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