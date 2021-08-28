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Помолвочные кольца из золота: какие критерии учитывать при выборе?

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Бизнес — 28 Августа 2021, 12:31

Каким должно быть украшение, как определить модную модель, сколько должно весить помолвочное кольцо и из какого материала изготавливаться — самые популярные запросы от мужчин, которые вот-вот сделают предложение руки и сердца своей избраннице. Если хотите купить качественное, долговечное и износостойкое украшение, то представлено хорошее помолвочное кольцо из золота здесь.

Помолвочное колечко — это не очередной подарок на день рождения или Новый год, поэтому эта драгоценность должна быть особенной. Чаще всего мужчины дарят кольца-солитеры с инкрустацией фианита или бриллианта на крапановой закрепке. Это считается классическим вариантом. Но, если вы хотите выделиться, можете выбрать необычный и ультрамодный дизайн кольца. Он характеризуется обтекаемой и широкой формой, вставленной в тело золотого ободка инкрустацией. Также в трендовых позициях находятся украшения из ювелирной керамики.


помолвочное кольцо с бриллиантом

Как выбрать помолвочное кольцо из золота?

Прежде чем купить помолвочное кольцо, нужно обратить внимание на предпочтения девушки. Посмотрите, в каком стиле и из какого металла она носит ювелирные украшения. Если помолвочное кольцо будет кардинально отличаться от имеющейся ювелирной коллекции, то девушке будет сложно комбинировать аксессуарные группы.

Еще один важный критерий выбора помолвочного кольца — размер. Подобрав неправильный размер украшения, испортите весь момент. Поэтому крайне важно правильно его определить. И мужчины это делают такими способами:

  • заимствуют из ювелирной коллекции девушки уже имеющееся кольца, пока та не видит, и покупают украшение аналогичного размера;

  • спрашивают совета у подруги или мамы избранницы;

  • примеряют ее кольцо на свой палец и по соответствующей отметке примеряют помолвочное кольцо в ювелирном магазине;

  • во время сна аккуратно измеряют безымянный палец с помощью нитки, а затем полученное значение измеряют линейкой.

Металл и инкрустации камней также важны при выборе украшения. Если располагаете достаточной суммой, предлагаем купить золотое помолвочное кольцо. Оно произведет на девушку большое впечатление. В качестве инкрустаций обычно используют фианиты и более дорогие и презентабельные бриллианты.

Где можно купить помолвочное кольцо из золота?

Важно купить качественное и долговечное украшение, которое не потеряет первоклассный вид спустя длительный период ношения. Рекомендуем обратиться в ювелирный дом Золотой Век. Здесь все товары прежде чем попасть на витрину, проходят проверку в пробирной палате и центре Геммологии Украины. По окончанию проверки выдаются соответствующие документы, с которыми может ознакомиться каждый покупатель.



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