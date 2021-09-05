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Интернет-магазин для рыболовов

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Бизнес — 5 Сентября 2021, 14:12

Ежегодно огромная армия рыболовов пополняется новыми любителями этого увлекательного занятия. Особый интерес к рыбалке в последнее время проявляют молодые люди, отличающиеся мобильностью и современным мышлением. Такие поклонники удочек и других аксессуаров для рыбалки предпочитают заказывать товары через смартфон или компьютер. В привычные торговые объекты или точки они не ходят. В этом нет никакой необходимости, когда существует специализированный рыболовный онлайн-магазин FoxFishing foxfishing.ru. имеющий более чем десятилетний опыт в сфере продаж таких товаров. Число рыболовов, пользующихся услугами этого виртуального магазина, неизменно растет. Люди заказывают здесь не только удочки или сети, но и все необходимые аксессуары.

Кроме москвичей услугами интернет-магазина пользуются и жители регионов. Каждый потенциальный покупатель сможет воспользоваться здесь целым рядом преференций. Компания FoxFishing появилась на отечественном рынке в 2007 г. На протяжении пройденных лет она постоянно заботится об улучшении качества обслуживания, параллельно расширяя свой ассортимент. Такое ответственное отношение позволяет продавцу привлекать огромное количество покупателей. Прежде всего их сюда привлекаются приемлемые цены на различные рыболовные товары. Параллельно сотрудники компании создали специальную программу лояльности под названием Fox-бонус. Благодаря такой программе любой покупатель может рассчитывать на возврат до 20 процентов от общей суммы покупок.

Еще одним преимуществом онлайн-магазина является оперативная доставка заказанной здесь продукции. Это очень ценится покупателями, особенно москвичами. В столице рыболовы получают заказанные товары всего за один рабочий день после оформления покупки. Если вы очень спешите, забрать купленные товары можно самовывозом спустя пару часов после оформления. Компания владеет собственным складским хозяйством с 15 тысячами рыболовных товарных позиций, которые постоянно находятся в наличии. Это значительно ускоряет процесс обслуживания клиентуры и отгрузки заказов.

Каждый покупатель онлайн-магазина получает гарантийный талон. Персонал FoxFishing состоит из активных рыбаков, среди которых есть и профессиональные спортсмены. Следовательно, любой покупатель сможет получить от них консультационные услуги по выбору подходящего рыболовного снаряжения или снастей. Кроме этого они проинформируют вас по важным моментам рыбалки, посоветуют наиболее подходящую наживку на конкретные виды рыбы и способы ловли, отличающиеся продуктивностью.

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