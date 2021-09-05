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Офисные идеи для ленивых

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Бизнес — 5 Сентября 2021, 14:20

Кто не любит понежиться в постели подольше, никуда не спеша?  Множество людей создают в постели пространство не только для сна, но и для завтраков, длинных сериалов и общения в чатах. А кое-кто, даже работает с документами, не покидая теплые объятия спального места. 

Иногда хочется реально просто подложить удобную подушку, поставить рядом стакан вкусного сока и «застрять» в ноутбуке по работе. Таким образом можно не тратиться на обустройство рабочей зоны у себя дома. Все привычные вещи легко трансформируются - прикроватная тумбочка сохраняет бумаги, ручки и файлы. А столик - подставка позволяет работать полулежа.

Эргономичное и удобное пространство

Если вы посидите пару дней, нависнув над экраном, большая вероятность того, что спина и шея начнут болеть. Появятся неприятные ощущения онемения. Положите пару подушек под спину, одну более жесткую для оптимальной поддержки, другую более мягкую для комфорта. Иногда для удобства можно подложить подушку под руку.

Рабочая атмосфера

Удаленная работа дает ощущение свободы, но не попадитесь на крючок «я сделаю это позже». Сделайте себе план на день, чтобы не залипнуть в Инстаграми до вечера. Сидеть ночью с красными глазами, пытаясь догнать дедлайн — это не упрощение рабочего ритма, даже если вы 100% сова. Планирование и еще раз планирование.

Перегрев

«Мозги уже кипят», нужно отдохнуть. Это не только о вас, но и о вашей технике. Ноутбуки могут сильно перегреваться, особенно если вы размещаете их прямо на подушке или на горе со скрученной одеяла. Для того чтобы предотвратить перегрев, которое, кстати, может привести даже к взрыву, лучше использовать специальные подставки для ноутбука и другая удобная офисная мебель в Москве.

Не забывайте про сон

Проанализируйте, изменилось качество вашего сна и скорость засыпания, после того как вы начали работать, не вставая с постели. Некоторые из нас очень чувствительны к внешним факторам, которые могут повлиять на качество сна. Если вы чувствуете себя невыспавшимся, стали чаще просыпаться и вам теперь просто засыпать, переносите работу в другие место. 

Переместите рабочее пространство в отдельное помещение, для которого потребуется офисная мебель недорого. Придумайте себе ритуал, который будет разграничить рабочее время от отдыха. Чашка ароматного чая или принятия душа может сигнализировать, что пришло время отдыха. 

Сделайте дома зону, свободную от гаджетов, зарядных устройств и рабочих бумаг. Поставьте себе старомодный будильник вместо уже привычного телефона. Вообще, перед сном лучше отказаться от смартфонов, ведь свет экрана, которое мерцает синим цветом, негативно влияет на наш сон и засыпание. 



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