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Регистрация ООО: сроки и затраты

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Бизнес — 6 Сентября 2021, 11:10

Установленный в законе срок регистрации ООО - 3 рабочих дня с момента получения налоговой пакета документов. На практике этот срок может быть увеличен из-за ошибок в заполнении заявления. Еще одна причина увеличения сроков - предоставление неполного пакета документов. При этом стоимость регистрации компании в большинстве случаев остается прежней, так как размер государственной пошлины не меняется.

Какие документы нужно собрать

Для создания общества с ограниченной ответственностью необходимо передать в налоговую следующий пакет документов:

  • заявление на регистрацию ООО по установленной форме. Бланк можно получить у сотрудников инспекции - при личном визите в ФНС, скачать на сайте ведомства или на портале "Госуслуги";
  • устав;
  • уставные документы (их перечень меняется в зависимости от количества учредителей общества);
  • гарантийное письмо от собственника помещения, в котором располагается фирма (подтверждение регистрации юридического адреса);
  • подтверждение уплаты государственной пошлины за регистрационные действия в размере 4000 рублей (квитанция).

Если вы решите подавать документы дистанционно, то квитанция об оплате государственной пошлины не требуется, так как в таком случае вы освобождаетесь от данного взноса (с 1 января 2019 года).

Стоит учитывать, что для использования возможностей сайта ФНС вам потребуется квалифицированная электронная подпись. При направлении документов нельзя допускать описки, ошибки в данных, передавать неверные или неполные сведения.

Особенности работы с ООО

Для малого бизнеса общество с ограниченной ответственностью является одной из наиболее удобных форм ведения предпринимательской деятельности. Причина в том, что оно отвечает по своим обязательствам только в рамках того имущества, которое ему принадлежит.

Соответственно, имущество учредителя ООО остаётся в безопасности, в то время как индивидуальный предприниматель при нарушении обязательств по договорам будет отвечать за свои действия в суде всем своим имуществом. Однако для организации общества с ограниченной ответственностью необходимо вложение большего количества средств.

Так, помимо государственной пошлины в размере 4000 рублей (от которой можно избавиться при подаче документов онлайн), обществу необходим уставной капитал. Минимальный размер такого капитала на счету компании - 10 000 рублей.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.



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