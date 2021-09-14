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Ленд Девелопмент: охраняемая стоянка

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Бизнес — 14 Сентября 2021, 14:31

Выполняя транзитную перевозку, во время простоя или иных случаях для грузового автотранспорта требуется парковка на стоянках. Однако найти такое место во время проезда через Санкт-Петербург водителям такого транспортного средства нелегко. Связан подобный поиск с разными сложностями, в том числе с нехваткой места или же отсутствием охраны на стоянках. Если обратиться в Ленд Девелопмент https://land-develop.ru/ohranyaemaya-stoyanka, можно воспользоваться услугами охраняемой стоянки специально для грузового автотранспорта и забыть об этой проблеме. Площадки стоянки полностью оборудованы, поэтому здесь возможен длительный простой ТС с охраной. Водители освобождаются от забот по охране машин или грузов.

На охраняемой территории размещаются автопоезда, спецтехника с грузовым шасси, тягачи, крупнотоннажные или среднетоннажные грузовики. Территории стоянки полностью организованы не только для длительного, но и для кратковременного пребывания грузового автотранспорта любой тоннажности. Территория ограждена и находится под круглосуточным контролем лицензированных охранников, работающих с современными системами безопасности. На стоянке установлены датчики движения и видеонаблюдение, позволяющие обеспечить полную безопасность автотранспортных средств или же перевозимых грузов.

Необходимо отметить удобство подъездных к стоянке путей. Расположена парковка рядом с въездом в город, у трассы федерального значения. Водители могут воспользоваться различными вариантами оплаты, в том числе безналичным или наличным расчетом. Краткосрочный простой подразумевает несколько часов, а долгосрочный - сутки и более. Каждый водитель может получить необходимую для отчетности документацию. Хорошо обустроенная инфраструктура стоянки позволяет водителям комфортно отдохнуть во время грузоперевозок или же в процессе ожидания в дальнейшем заказов.

Обращаясь в Ленд Девелопмент водителям грузового транспорта не придется искать место рядом с СПб для парковки. Ведь в таких местах гарантировать безопасность авто/грузов никто не сможет. Чтобы уточнить интересующие вас детали, достаточно воспользоваться консультационными услугами высококвалифицированных специалистов компании. Среди других преимущество автостоянки Ленд Девелопмент необходимо выделить доступные тарифы на предоставляемые услуги. Охранные посты на территории стоянки работают круглосуточно, следовательно, беспокоиться о своих грузовиках или перевозимых товарах водителям не стоит. Воспользоваться услугами компании можно дистанционно, оставив онлайн-заявку на официальном портале. Представители Ленд Девелопмент свяжется с вами оперативно, без всяких задержек.

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