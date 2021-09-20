Корпоративный английский

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Бизнес — 20 Сентября 2021, 17:16

С проблемой незнания английского персоналом сталкивается сегодня каждая компания. Решить ее можно достаточно легко, обратившись в Skyeng. Онлайн-сервис специализируется на корпоративном обучении английского на основе собственной разработки Vimbox. Благодаря такой платформе деловой английский изучается в удобном для сотрудников корпораций формате быстро и эффективно. Каждому учащемуся предоставляется электронный учебник, обогащенный интерактивными заданиями. Они смогут слушать аудиозаписи, смотреть видеоролики, рисовать, писать и общаться. Также в распоряжении учащихся удобный словарь, позволяющий изучать новые слова и хранить их.

Домашние задания проверяются автоматически, при помощи искусственного интеллекта. А живые уроки проводятся личными преподавателями, выбранными самим учащимися. Проводятся они дистанционно, в онлайн-режиме. Так что обучаться благодаря этой платформе вы сможете в любого места, имея лишь интернет-доступ. В обучении учащихся участвует искусственный интеллект, а ученики полностью вовлечены в процесс обучения. За всем этим следят опытные преподаватели, благодаря которым достигается быстрый прогресс. Кроме этого каждый ученик здесь сможет знакомиться с полной статистикой собственной успеваемости. А управлять затратами можно гибко, в зависимости от своих потребностей. Найти деловой английский вы сможете тут!

Для тех, кто еще не решил присоединиться к данной платформе, проводятся пробные занятия абсолютно бесплатно. Прежде всего на таком уроне методист установит уровень знания английского каждого сотрудника, ознакомит их с возможностями и функциями платформы Vimbox, объясняя им структуру уроков в будущем. Каждая компания имеет здесь возможность подобрать преподавателя под свои нужды. После обращения менеджер ознакомится с потребностями конкретной компании и определит уровень знания сотрудниками языка. В его обязанности также входит предварительное определение тематики дальнейших занятий. Поэтому обучение персонала принесет каждой компании реальную и ощутимую пользу. После этого будет выбраны подходящие преподаватели. Если во время занятий педагог не понравится, заменить его можно достаточно легко. Для начала обучения сотрудники должны иметь только желание, а также стационарный компьютер или мобильник, имеющие интернет-доступ. Никаких проблем не возникнет если сотрудники компании абсолютно не знают языка или же владеют им на начальном уровне. Благодаря современной методике обучения, отзывчивым преподавателям и удобной онлайн-платформе, каждый участник сможет быстро овладеть не только разговорным, но и деловым английским.

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