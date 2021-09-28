Популярные виды жилых блок-контейнеров: в чем особенность

Строительные технологии все время совершенствуются, появляются новые инновационные решения, которые заменяют традиционные варианты. И к таким разработкам можно смело отнести блок-контейнеры. Складские, офисно-бытовые, узкопрофильные, санитарные, вагоны-дома, бытовки – компания «Контейнер Лизинг» предлагает различные виды бытовок для любых целей.

Блок-контейнер – ноу-хау в области строительства

Представляют собой бытовки конструкции, выполненные из металла. Это объемные блоки, имеющие перекрытия и стены каркасного или панельного типа. Производители предлагают разборные и неразборные варианты. Отличаются модели способом монтажа. В первом случае соединяются компоненты при помощи специальных крепежных элементов, во втором – используется сварочное оборудование.

Такие мобильные конструкции можно использовать в качестве временного жилья на строительных площадках, дачных участках. Такие варианты дополнительно утепляются минватой и другими современными утеплителями.

Современный блок-контейнер универсален, поэтому востребован в самых различных сферах. Данные модули могут стать:

прекрасным мобильным офисом,

торговым павильоном,

пунктом охраны,

складским помещением,

санитарным узлом.

Жилые блок-контейнеры – чем отличаются такие конструкции от аналогов

Жилые блок-контейнеры – сборно-разборные боксы, состоящие из металлического каркаса. Обшивают стены сэндвич-панелями. Это многослойный материал, который состоит из тепло-, пароизоляции и профилированного листа. Профлист может иметь полимерное или оцинкованное напыление. Собирается конструкции при помощи болтов. Фундаментное основание не нужно. Монтаж занимает минимум времени. Пенополистирол или минеральную вату используют в качестве теплоизоляции. Крепится утеплитель на обрешетку.

Варианты, выполненные на цельносварном каркасе, отличаются надежностью, прочностью и долговечностью. Для монтажа таких конструкций необходимо заранее подготовить основание. Внутренняя планировка таких модулей может отличаться. Компания «Контейнер Лизинг» предлагает своим клиентам услугу по индивидуальному изготовлению нестандартных конструкций. Снаружи модули обшивают металлическими листами, которые покрывают цветным полимером. Имеют жилые блок-контейнеры утепленную металлическую дверь и оконные блоки.