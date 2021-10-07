Проектировочные услуги

Архитектурное проектирование сегодня требуется для любого вида строительного объекта. Это могут быть сооружения, торговые центры, складские помещения, заводские объекты или здания.

предлагает застройщикам и частным лицам услуги высококвалифицированных специалистов, создающих уникальные проекты. Кроме этого они помогут получить необходимую разрешительную документацию на реконструктивные или строительные работы. Команда профи БДМ Проект занимается комплексным проектированием разнообразных объектов, пользующимся сегодня огромной популярностью.

Также проектное бюро предлагает инженерное проектирование металлических и кровельных конструкций, светодиодных экранов, медиафасадов или фасадных вывесок. Обязательным условием готового проекта является согласование в соответствующих инстанциях. Членство в СРО обязывает организацию выполнять все работы в соответствии с действующими нормами безопасности и удобства. Вместе с этим компания может предоставить гарантию на полную безопасности занятых на стройплощадке рабочих. Все опасные и требующие особых навыков работы выполняются только высококвалифицированными специалистами. Персонал проектного бюро регулярно повышает квалификацию, проходя при этом специализированное обучение. Они прекрасно осведомлены о последних актуальных требованиях и нормах законодательства.

Кроме проектирования объектов проектно-инженерная организация занимается и планировкой инженерных сетей. Кроме этого они составляют планы строительных работ. Здесь можно заказать BIM проектирование по созданию модели объекта или комплексное проектирование под ключ. Эскизное проектирование подразумевает создание общей концепции, а также идеи возводимого сооружения. Отдельно можно заказать проектирование инженерных сетей или систем. Услуга подразумевает проектировку всех внутренних или же внешних коммуникаций отдельных объектов. В БДМ Проекте создадут проекты любых объектов или зданий.

При выборе проектной организации прежде всего проверяют входит ли она в СРО и обладает ли официальной документацией, разрешающей вести проектную деятельностью. Серьезные компании сканируют все имеющиеся сертификаты и дипломы, выставляя их на своих официальных веб-сайтах. Также компания должна иметь свое портфолио. Это является доказательством наличия достаточного опыта в деле проектирования аналогичных объектов. БДМ Проект обладает всеми вышеперечисленными документами и не скрывает их от своих потенциальных заказчиков. Ознакомиться с ними можно прямо на портале проектного бюро без всякой регистрационной процедуры.