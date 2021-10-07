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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Рузе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 7 Октября 2021, 09:53
В деревне Волынщино городского округа Руза 6 сентября нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Место обнаружения опасной находки оцепили сотрудники полиции. Угрозы для жизни населения нет.
Изъятие и ликвидацию боеприпаса планируют провести в четверг. Данные работы будут сделаны силами Минобороны РФ.
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