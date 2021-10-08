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Завершаются работы по ремонту подъездных дорог к 3 СНТ в Щелкове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 8 Октября 2021, 14:32
Завершаются работы по укладке покрытия на подъездных дорогах к садовым товариществам «Маяк», «Природа», «Электрон» в Щелкове, рассказал глава городского округа Андрей Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Протяженность отремонтированных участков дорог составила почти 4 км, площадь — 9 тыс. кв. м.
Следующие на очереди — подъездные дороги к СНТ «Хуторок» и «Дорожник».
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