Активный отдых в Сочи: увлекательные экскурсии на квадроциклах для любителей и экстремалов!

Удивительная по своей красоте и живописности жемчужина Краснодарского края и сердце Зимних Олиемпийских игр 2014 года - Сочи - не случайно завоевала доверие многих ценителей качественного морского и пляжного отдыха. Именно здесь сочетание теплых вод Черного моря и приятнейшего мягкого климата дарит радость от соприкосновения с природой лучшем ее проявлении, давая возможность оздоровиться и отдохнуть душой. А множество памятников архитектуры и достопримечательностей, гонолыжные курорты Роза Хутор и Красная Поляна, разнообразная экскурсионная программа курорта и варианы активного отдыха не дадут скучать ни одному туристу.





Активный отдых в Сочи для экстремалов и любителей

Небольшой, но яркий город Сочи привлекает туристов возможностью ощутить невероятный прилив энергии от морского воздуха и насладиться ласковым ветерком приключений. Любители активного времяпровождения оценят маневренность и проходимость мощных квадроциклов, которые можно взять напрокат и почувствовать себя настоящим покорителем дорог.

Пронестись на квадроцикле по необъятному полю или отправиться в горы сможет как профессиональный водитель, так и новичок. Каждый получит заряд адреналина и незабываемых впечатлений, а опытный инструктор поможет обуздать "железного коня" и научиться им управлять даже условиях бездорожья. Сесть за руль и почувствовать себя повелителем дорог смогут все после прохождения подробного инструктажа и сдачи небольшого практического экзамена на тестовом кругу:

совершеннолетние мужчины смогут сесть за руль;

женщины и дети – в паре со страхующим инструктором;

можно посадить пассажиров.

Острые ощущения гарантированы каждому!





Наши лучшие предложения – для вас

В полной мере оценить прелесть активного отдыха в Сочи в компании друзей и единомышленников можно, обратившись к профессионалам. Здесь каждый желающий сможет найти множество туров и экскурсий с разными возможностями для профессиональных водителей и новичков, в поля и в горы, простые и экстремальные маршруты различной длительности. А тщательная проработка каждой детали выбранного путешествия сделает ваш отдых в Сочи незабываемым.

На организованной квадро-прогулке каждый сможет увидеть и запечатлеть в своей памяти такие красоты Черноморского побережья, как:

Красную Поляну – тут можно увидеть олимпийские объекты, канатную дорогу;

Адлерский район с просторными пляжами и Олимпийским парком;

горную реку Лауру, где проходит наиболее сложный квадро-путь;

неприступные и манящие горы, с которых отрывается завораживающий вид на город.

Предлагаем профессиональную помощь в подборе вида тура на квадроцикле, гарантированное качество обслуживания при отсутствии дополнительных накруток цены с получением целого океана незабываемых ощущений для всех посетителей солнечного и приветливого города Сочи!