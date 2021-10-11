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Активный отдых в Сочи: увлекательные экскурсии на квадроциклах для любителей и экстремалов!

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Бизнес — 11 Октября 2021, 14:59

Удивительная по своей красоте и живописности жемчужина Краснодарского края и сердце Зимних Олиемпийских игр 2014 года - Сочи - не случайно завоевала доверие многих ценителей качественного морского и пляжного отдыха. Именно здесь сочетание теплых вод Черного моря и приятнейшего мягкого климата дарит радость от соприкосновения с природой лучшем ее проявлении, давая возможность оздоровиться и отдохнуть душой. А множество памятников архитектуры и достопримечательностей, гонолыжные курорты Роза Хутор и Красная Поляна, разнообразная экскурсионная программа курорта и варианы активного отдыха не дадут скучать ни одному туристу.


Активный отдых в Сочи для экстремалов и любителей

Небольшой, но яркий город Сочи привлекает туристов возможностью ощутить невероятный прилив энергии от морского воздуха и насладиться ласковым ветерком приключений. Любители активного времяпровождения оценят маневренность и проходимость мощных квадроциклов, которые можно взять напрокат и почувствовать себя настоящим покорителем дорог.

Пронестись на квадроцикле по необъятному полю или отправиться в горы сможет как профессиональный водитель, так и новичок. Каждый получит заряд адреналина и незабываемых впечатлений, а опытный инструктор поможет обуздать "железного коня" и научиться им управлять даже условиях бездорожья. Сесть за руль и почувствовать себя повелителем дорог смогут все после прохождения подробного инструктажа и сдачи небольшого практического экзамена на тестовом кругу:

  • совершеннолетние мужчины смогут сесть за руль;
  • женщины и дети – в паре со страхующим инструктором;
  • можно посадить пассажиров.

Острые ощущения гарантированы каждому!


Наши лучшие предложения – для вас

В полной мере оценить прелесть активного отдыха в Сочи в компании друзей и единомышленников можно, обратившись к профессионалам. Здесь каждый желающий сможет найти множество туров и экскурсий с разными возможностями для профессиональных водителей и новичков, в поля и в горы, простые и экстремальные маршруты различной длительности. А тщательная проработка каждой детали выбранного путешествия сделает ваш отдых в Сочи незабываемым.

На организованной квадро-прогулке каждый сможет увидеть и запечатлеть в своей памяти такие красоты Черноморского побережья, как:

  • Красную Поляну – тут можно увидеть олимпийские объекты, канатную дорогу;
  • Адлерский район с просторными пляжами и Олимпийским парком;
  • горную реку Лауру, где проходит наиболее сложный квадро-путь;
  • неприступные и манящие горы, с которых отрывается завораживающий вид на город.

Предлагаем профессиональную помощь в подборе вида тура на квадроцикле, гарантированное качество обслуживания при отсутствии дополнительных накруток цены с получением целого океана незабываемых ощущений для всех посетителей солнечного и приветливого города Сочи!



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