Какие факторы учитывать при покупке аккумуляторного автомобиля?



Аккумуляторный автомобиль - мечта многих детей. Сегодня на нём можно покататься практически в любом торговом центре или парке развлечений. Но и в продаже вы также найдёте модели электромобилей, на которых ребёнок может рассекать по дворовой площадке или за городом в любое время.

Если вы хотите своему ребёнку купить детский электромобиль, рассказываем на какие критерии необходимо обращать внимание, чтобы новая техника прослужила не один год.

Возраст водителя

Производители выпускают аккумуляторные автомобили для детей разных возрастных групп. Для детей младшего возраста - это простые машины с компактными размерами, ограничителем скорости и небольшим набором функций.

Детям до 5-6 лет не стоит приобретать дорогие и мощные электрокары. Они ещё не умеют управлять сложной техникой и кататься на большой скорости. Аккумуляторные автомобили для деток младшего возраста комплектуются ограничителем скорости, чекой безопасности, пультом дистанционного управления.

Тип колёс

Электромобили комплектуются колёсами двух видов:

Резиновые;

Пластиковые.

Резиновые колеса обладают хорошей проходимостью и амортизационными способностями. Пластиковые колеса предназначены для эксплуатации техники по идеально ровным поверхностям, но они не надёжные и издают много шума.

Более безопасными и комфортными считаются надувные колёса. Они подходят для катания по условному бездорожью. Выбирать колеса необходимо не только в зависимости от материала их изготовления, но и размера. Чем крупнее их диаметр, тем более устойчивым будет автомобиль, и более комфортно будет кататься по неровным дорогам.

Максимальная скорость катания и напряжение АКБ

Детский электромобили развивают скорость до 15 км/ч. Это характеристика зависит от напряжения аккумуляторной батареи. Чем этот параметр будет выше, тем более мощным считается аккумуляторный автомобиль и тем выше его скорость.

На многих моделях производители устанавливают батареи с напряжением 12, 24 или 36 В. Подбирать автомобиль по этим параметрам необходимо в зависимости от возраста ребёнка. Для детей в возрасте 5-6 лет достаточно машины с аккумулятором 6 или 12 В. Детям старше подойдут модели с батареей 24 В. Для подростков можно уже выбирать более мощные аккумуляторные автомобили, способные развить хорошую скорость. Но не стоит забывать о безопасности ребёнка.

Грузоподъемность

У любого аккумуляторного автомобиля независимо от его производителя и функциональных возможностей есть ограничения по весу. Его не стоит нарушать, также не стоит на одноместном аккумуляторном автомобиле кататься сразу двум детям. От соблюдения этого правила зависит срок службы техники и безопасность катания ребёнка.

Выбирайте модели электромобилей с грузоподъемностью до 35 кг. Для катания двух детей стоит останавливать выбор на машинках, способных выдержать нагрузку до 50-60 кг.

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