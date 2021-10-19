Услуги по аренде спецтехники от компании МосСтройПодъем

О компании

Наша компания предоставляет аренду строительной и специализированной техники из собственного автопарка. Более пятнадцати лет мы работаем на рынке данных услуг и стали надежными партнерами для наших клиентов. Спецтехника нашей компании отличается высокой надежностью и функциональностью. Мы поможем подобрать оборудование для высотных, строительно-монтажных и транспортных работ. Обратившись к нам, вы существенно экономите время, потому что мы предоставляем технику в течение часа после заключения договора. Наши сотрудники специалисты высокой квалификации, проконсультируют вас по имеющимся вопросам.

Наши услуги

Помощь в выборе, наши специалисты выезжают на объект для помощи в подборе нужной спецтехники. Доставку нашими водителями спецтехники к месту проведения работ. Подготавливаем и оформляем все необходимые документы.

Какую технику предоставляем

Наш автопарк состоит из современной, качественной и надежной российской и импортной техники различного назначения, включая:

современные автокраны 18-52 м, 16-90 т;

автовышки 16-45 м;

колесные экскаваторы-погрузчики JCB, небольшие, но практичные помощники при строительных работах;

манипуляторы 5-10 т;

автобетононасосы;

длинномеры 12-14 м, 20 т.

Вся техника находится в безупречном состоянии и готова выполнить работу незамедлительно.

Какие акции проводим

Скидка 15% при оплате по безналичному расчету на автовышки от 28-45 м. Скидка 15% на автокраны от 25 т 28 м до 40 т 40 м при оплате по безналу. Скидка 10% при заказе автовышек и автокранов для работы в ночную смену.

При длительных сроках аренды цена может быть значительно снижена.

Преимущества работы с нами

Сотрудничаем с любыми формами организаций. Индивидуальными предпринимателями, фирмами, физическими лицами.

Собственный автопарк. У нас личная техника, мы не берем в аренду. Срок эксплуатации не более 3-х лет.

Низкие цены. Разработана ценовая политика, в результате которой минимальные расценки.

Заключаем официальные договора. Прозрачные цены. Белая бухгалтерия.

Техосмотр. Каждый месяц проводим техническую проверку, заменяем старые запчасти

Безопасная эксплуатация. Регулярные технические осмотры.

Пропуск в Кремль. Систематически работаем на территории Кремля.

Скидки и акции.

Обеспечиваем спецтехнику экипажем.

Водительский стаж сотрудников от 10 лет.

Доставка техники на объект нашими водителями.

Предоставляем услуги 24 часа в сутки, без выходных и праздников.

Для клиентов работающих с нами на постоянной основе предусмотрена постоплата.

Вы не несете затрат по ремонту, сервису и содержанию техники.

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