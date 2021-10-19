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Услуги по аренде спецтехники от компании МосСтройПодъем

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Октября 2021, 00:25

О компании

Наша компания предоставляет аренду строительной и специализированной техники из собственного автопарка. Более пятнадцати лет мы работаем на рынке данных услуг и стали надежными партнерами для наших клиентов. Спецтехника нашей компании отличается высокой надежностью и функциональностью. Мы поможем подобрать оборудование для высотных, строительно-монтажных и транспортных работ. Обратившись к нам, вы существенно экономите время, потому что мы предоставляем технику в течение часа после заключения договора. Наши сотрудники специалисты высокой квалификации, проконсультируют вас по имеющимся вопросам.

Наши услуги

  1. Помощь в выборе, наши специалисты выезжают на объект для помощи в подборе нужной спецтехники.
  2. Доставку нашими водителями спецтехники к месту проведения работ.
  3. Подготавливаем и оформляем все необходимые документы. 

Какую технику предоставляем

Наш автопарк состоит из современной, качественной и надежной российской и импортной техники различного назначения, включая:

  • современные автокраны 18-52 м, 16-90 т;
  • автовышки 16-45 м;
  • колесные экскаваторы-погрузчики JCB, небольшие, но практичные помощники при строительных работах;
  • манипуляторы 5-10 т;
  • автобетононасосы;
  • длинномеры 12-14 м, 20 т.

Вся техника находится в безупречном состоянии и готова выполнить работу незамедлительно.

Какие акции проводим

  1. Скидка 15% при оплате по безналичному расчету на автовышки от 28-45 м.
  2. Скидка 15% на автокраны от 25 т 28 м до 40 т 40 м при оплате по безналу.
  3. Скидка 10% при заказе автовышек и автокранов для работы в ночную смену.

При длительных сроках аренды цена может быть значительно снижена.

Преимущества работы с нами

  • Сотрудничаем с любыми формами организаций. Индивидуальными предпринимателями, фирмами, физическими лицами.
  • Собственный автопарк. У нас личная техника, мы не берем в аренду. Срок эксплуатации не более 3-х лет.
  • Низкие цены. Разработана ценовая политика, в результате которой минимальные расценки.
  • Заключаем официальные договора. Прозрачные цены. Белая бухгалтерия.
  • Техосмотр. Каждый месяц проводим техническую проверку, заменяем старые запчасти 
  • Безопасная эксплуатация. Регулярные технические осмотры.
  • Пропуск в Кремль. Систематически работаем на территории Кремля.
  • Скидки и акции.
  • Обеспечиваем спецтехнику экипажем.
  • Водительский стаж сотрудников от 10 лет. 
  • Доставка техники на объект нашими водителями.
  • Предоставляем услуги 24 часа в сутки, без выходных и праздников.
  • Для клиентов работающих с нами на постоянной основе предусмотрена постоплата.
  • Вы не несете затрат по ремонту, сервису и содержанию техники.

Ознакомьтесь с наиболее популярной моделью автокранов по ссылке.



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