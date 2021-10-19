вторник
|
Услуги по аренде спецтехники от компании МосСтройПодъем
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Октября 2021, 00:25
О компании
Наша компания предоставляет аренду строительной и специализированной техники из собственного автопарка. Более пятнадцати лет мы работаем на рынке данных услуг и стали надежными партнерами для наших клиентов. Спецтехника нашей компании отличается высокой надежностью и функциональностью. Мы поможем подобрать оборудование для высотных, строительно-монтажных и транспортных работ. Обратившись к нам, вы существенно экономите время, потому что мы предоставляем технику в течение часа после заключения договора. Наши сотрудники специалисты высокой квалификации, проконсультируют вас по имеющимся вопросам.
Наши услуги
Какую технику предоставляем
Наш автопарк состоит из современной, качественной и надежной российской и импортной техники различного назначения, включая:
Вся техника находится в безупречном состоянии и готова выполнить работу незамедлительно.
Какие акции проводим
При длительных сроках аренды цена может быть значительно снижена.
Преимущества работы с нами
Ознакомьтесь с наиболее популярной моделью автокранов по ссылке.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
ночью +1 +3 утром 0 +2
Котировки
Партнеры