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Обзор самых удачных кейсов для iPhone 11 Pro
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Бизнес — 26 Октября 2021, 09:20
В 2019 году американская компания Apple представила модель iPhone 11 Pro, которая до сих пор не утратила своей актуальности. Она имеет 5,8-дюймовый экран с технологией Super Retina XDR, работает на процессоре A13 Bionic. Как и в других смартфонах, дисплей признан самой уязвимой частью. Помимо него, корпус тоже может повредиться (к примеру, из-за случайного падения или носки со связкой ключей). Для защиты, сохранения в первоначальном виде, следует всегда носить устройство в чехле. На рынке представлен большой выбор, рассмотрим подробнее, как не затеряться в этом многообразие, подобрав лучшую модель.
Различия в форматах и классах
Чехлы отличаются по нескольким параметрам. В соответствии с конфигурацией различают бамперы (накладки), книжки и портмоне. По материалу изготовления выбора еще больше:
Зачастую используют комбинацию из нескольких материалов. Здеть https://wookie.com.ua/iphone-11-pro и дальше по списку представлены популярные представители каждой категории.
Deexe Gradient Color
Это уникальная модель, состоящая сразу из трех материалов: пластиковой основы, силиконового бампера по периметру и закаленного стекла. Сочетание всех материалов обеспечивает надежную защиту. При падении на пол, значительно смягчается сила удара, что сводит к минимуму риск появления трещин. При всех своих преимуществах модель еще и отличается доступной ценой.
MERCURY Canvas Diary
Это чехол-книжка, изготовленный из двух материалов – эластичного силикона (TPU) и плотной ткани. Он очень приятен наощупь, обеспечивает свободный доступ ко всем разъемам и кнопкам. Для просмотра фильма или клипов можно организовать удобную устойчивую подставку. Конструкция предусматривает несколько кармашков для пластиковых карт и визиток.
Spigen (SGP) Neo Hybrid
Это классическая «накладка». Ее основу составляют силикон (TPU) и ударостойкий пластик. Модель отличается высоким качеством, надежностью и продолжительным сроком службы. Чехол в точности повторяет изгибы корпуса, плотно на нем фиксируясь. Из-за того, что он слегка выступает над уровнем лицевой панели, смартфон можно позволяя класть на любую поверхность, не боясь поцарапать.
NILLKIN Qin Series
Внешнее покрытие у данной модели выполнено из искусственной кожи высокого качества, которая не трескается на сгибах, характеризуется устойчивостью к износу. Каркас изготовлен из ударостойкого пластика, при падении амортизирует удар. Конструкция – книжка. Есть специальное отверстие для слухового динамика, благодаря которому можно разговаривать по смартфону даже с закрытой крышкой.
QIALINO Classic Wallet
Это чехол с конфигурацией портмоне, что позволяет заменить собой классический бумажник. Он выполнен из высококачественной натуральной кожи. Она устойчива к естественному износу, характеризуется длительным сроком службы. Для владельца доступны два отделения – для смартфона и купюр. Помимо основных отделений, есть несколько маленьких кармашков для банковских карт или визиток.
Apple Silicone Case
Эта модель, в основе которой лежит мягкий силикон (TPU) с приятной наощупь фактурой, которая не оставляет отпечатки пальцев, не скользит в руках. Она вплотную «сидит» на телефоне, но не добавляет ему лишнего объема. Силикон (TPU) характеризуется эластичностью, устойчивостью к разрыву. Еще одно преимущество Silicone Case – минималистический дизайн.
Как заключение
В интернет-магазинах представлен широкий ассортимент чехлов на iPhone 11 Pro, поэтому выбрать подходящую модель не составит труда. Если хочется подчеркнуть высокий статус владельца – можно выбрать модель из кожи. Если чехол выбирается до ребенка или подростка – подойдет модель из силикона (TPU). В случае аккуратной эксплуатации изделия способны прослужить 1-2 года, не утратив своего первоначального внешнего вида.
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