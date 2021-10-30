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Анализ воды в Москве

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Бизнес — 30 Октября 2021, 01:48

Вода, поступающая после очистки в московские квартиры, могла бы быть пригодна для питья, если бы весь ее путь был по новым стерильным трубам. Но, к сожалению, это невозможно. Трубы, прослужившие 10-20 лет, ржавеют, покрываются налетом. На их стенках размножаются бактерии. Новейшие технологии, использующиеся в последние годы московским водоканалом, не гарантируют пригодность воды для питья без дополнительной очистки.

Установка индивидуальной водоочистительной системы – дорогостоящее мероприятие. Чтобы правильно выбрать систему фильтрации, нужно знать, от каких примесей очищать воду. Для этого необходим анализ воды в Москве.
Услугу проведения комплексной экспертизы предлагает компания, имеющая собственную лабораторию с современным высокотехнологичным оборудованием и штат профессиональных химиков.

Вода изменила вкус и цвет

Часто из-под крана льется вода, которую невозможно пить из-за неприятного затхлого запаха и вкуса. Даже кипячение не помогает избавиться от привкуса. Чтобы решить проблему, нужно узнать причину ее появления. Проведение лабораторной экспертизы воды в Москве укажет причину изменения ее качества.
Воду исследуют в нескольких направлениях:

  1. Проверяется наличие кислот, солей, тяжелых металлов, растворенных в воде, углекислого газа. Эти составляющие влияют на цвет, запах и вкус воды;
  2. Исследования химического состава жидкости. Используя реактивы, специалисты изучают сухой остаток, жесткость и окисляемость. Качество воды зависит от химических элементов, присутствующих в составе;
  3. Микробиологические исследования выявляют наличие в воде вредоносных бактерий и микроорганизмов. Это источник множества инфекций пищеварительной системы. Определить присутствие инфекции в воде можно только в лаборатории;
  4. Изучение неорганического состава жидкости позволит правильно подобрать систему фильтрации. К неорганическим веществам относятся: пестициды, сульфаты, ртуть, марганец и т.д…

Только опыт специалистов и возможности профессионального оборудования позволит избавиться от вредных примесей в воде, гарантирует качество воды после установки водоочистительной системы.

Когда стоит проверить воду

Сдать воду на анализ в Москве нужно сразу при появлении подозрений на изменение ее состава. Состав может измениться:

  1. В межсезонье: при таянии снега или ливневых дождях;
  2. При нарушении работы гидравлической системы;
  3. В случае аварийных ситуаций на промышленных и химических предприятиях;
  4. При проведении поблизости строительных работ.

Во всех случаях вода меняет цвет, появляется осадок, запах железа или испорченных продуктов. При мытье посуды из алюминия вода может пениться без моющего средства, в посудомоечной машине появляется ржавчина, а на тарелках остается бурый налет. Если изменился вкус питьевой воды, возможно причина этому в органических соединениях, которые небезопасны для здоровья.
Проверить воду в Москве на наличие примесей необходимо:

  1. При переезде на новую квартиру;
  2. Перед установкой водоочистной системы;
  3. После бурения скважины или оборудования колодца;
  4. Периодически контролировать состав воды, вовремя менять фильтры;
  5. Перед заключением договора на поставку бутилированной или кулерной воды;
  6. При появлении подозрений на изменение качества воды из-под крана.

Как сдать воду на анализ

Для этого достаточно связаться по указанному на сайте https://www.isvod.center/ номеру телефона с представителем компании или оставить сообщение. Совместно со специалистом определяется вид анализа, оговаривается стоимость услуги, назначается время отбора проб.
После согласования:

  1. Эксперт прибудет в назначенное время и произведет забор воды для анализа;
  2. Пробы доставляются в лабораторию для экспертизы;
  3. Заказчик получает заключение эксперта, рекомендации по очистке воды от примесей.

Забор воды и доставку проб в лабораторию можно сделать самостоятельно, проконсультировавшись с экспертом о правилах отбора проб и времени доставки.
Берегите здоровье, пейте чистую полезную воду.



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