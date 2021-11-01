Деревянное кресло-качалка: особенности выбора.

В последнее время человечество стремится к экологичности, осознанному потреблению, поэтому сильно возрастает спрос на натуральные предметы, в частности, на мебель и аксессуары. Большинство устало от искусственности, пластика, полиэтилена, хочется чего-то настоящего! Прикасаться рукой к теплой поверхности, слегка шершавой или гладко отполированной. Эта тенденция затронула один из самых любимых и уютных изделий – кресло-качалку из дерева, которую Вы можете купить в Москве или области в интернет-магазине Mebelike или оформить заказ для отправки по всей России.





Такой ресурс издавна считается одним из самых любимых и практичных, как для строительства, так и для обустройства жилища. Он зарекомендовал себя с хорошей стороны по своим характеристикам, и имеет колоссальный опыт в эксплуатации.

Преимущества:

Экологичность.

Такое кресло не выделяет токсичных веществ за счет натуральных материалов, а наполняет воздух приятном запахом древесины.

Надежность.

Его основа обладает прочным каркасом и хорошей весовой нагрузкой.

Долговечность.

Срок службы при правильном уходе составляет несколько лет.

Притягательность.

Внешний вид с рисунком линий и изгибов, мягкий велюр или благородная искусственная кожа никого не оставит равнодушным! Вы сможете купить деревянную кресло качалку просто сидя на диване, не тратя свое время на походы по супермаркетам.





Виды качания:

Как и у других моделей следует выделить две категории товаров: а) с полозьями б) с маятниковым механизмом.

Классические кресла качалки в нашем понимании содержат в своей конструкции полозья. За счет них происходит равномерное покачивание вперед и назад. В этом случае необходимо учитывать тот факт, что ножки будут перемещать по полу и могут издавать естественный звук.

Кресла-глайдеры имеют в своем строении маятниковый механизм. Он позволяет покачиваться, находясь как будто в воздухе. При этом ножки остаются на месте и не портится напольное покрытие. Такой вариант хорошо подходит пожилым людям и молодым кормящим мамам, поскольку полностью отсутствует возможность опрокинуться или упасть при вставании.

Обивка:

Стоит обратить внимание на материал, которым задрапировано кресло. Это может быть ткань (велюр, рогожка) или экокожа. Они все современные, износостойкие, адаптированные к сильным нагрузкам и регулярной эксплуатации. Ткань отличается большим разнообразием цветов и фактур, экокожа придает пространству солидность и респектабельность. Все остальное зависит от индивидуальных предпочтений самого покупателя.

Большое разнообразие, качественные товары и доступные цены делают такую покупку максимально приятной!