Выгодно ли ставить на чемпионов?

В большинстве европейских футбольных чемпионатов сыграно уже больше 10 туров. Специалисты могут подводить первые итоги и составлять более точные прогнозы на следующие матчи. Не все турниры из европейских топ-5 начались удачно для основных фаворитов, и мы решили узнать, стоит ли доверять предматчевым раскладам и делать ставки на действующих чемпионов.

В поисках ответов мы изучали линии легальных российских букмекеров, а также бесплатные футбольные прогнозы на игры ведущих чемпионатов, Лиги чемпионов и Лиги Европы на сайте Legalbet. В разделе прогнозов своими мнениями о вероятных исходах матчей делятся известные тренеры и спортивные журналисты, а также профессиональные игроки на ставках.

Англия

Действующий чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» неплохо начал новый сезон. Сегодня команда Хосепа Гвардиолы идёт в лидирующей тройке и обязательно навяжет борьбу лидерам турнира.

В первых десяти турах сезона у «Сити» шесть побед, две ничьих и два поражения. Насколько сильно повлияли неудачные матчи на общую картину? Если бы мы ставили по 1000 рублей на победу в «Манчестер Сити» в стартовых турах английского чемпионата, мы были бы в минусе на 650 рублей.

Испания

Мадридский «Атлетико», который в прошлом сезоне на финише обогнал и «Барселону», и «Реал», также пока занимает место на подступах к лидерам. После 11 туров столичный клуб на третьем месте с шестью победами, тремя ничьими и одним проигрышем.

Заключаем пари на 1000 рублей на победу «Атлетико» в каждом туре чемпионата Испании и на выходе мы снова в минусе: 610 рублей wasted.

Италия

Чемпион Италии-2021/22 миланский «Интер» сейчас переживает перестройку. В межсезонье команду покинули главный тренер и почти все лидеры. Несмотря на это, команда держится достойно и пока занимает третье место в Серии А.

С начала сезона у «Интера» семь побед, три ничьих и одно поражение. Тот, кто верил в «Интер» и в каждом туре ставил на победу чёрно-синих по 1000 рублей, по итогам сыгранных матчей был бы в минусе на 480 рублей.

Германия

В мюнхенской «Баварии» происходят смены тренеров, команда продаёт сильных футболистов и берёт им на смену новых перспективных игроков. Неизменно лишь одно — лидерство немецкого гранда во внутреннем чемпионате. В этом сезоне «Бавария» идёт на рекордное десятое чемпионство подряд и снова возглавляет Бундеслигу.

После десяти туров у мюнхенцев восемь побед, одна ничья и один проигрыш. Но отразятся ли потери очков в двух играх на ставках? Если бы мы делали ставки на победу «Баварии» в каждом матче чемпионата Германии-2021/22, мы бы получили чистую прибыль в 910 рублей.

Франция

В прошлом сезоне Лиги 1 скромный «Лилль» сотворил сенсацию и оставил «ПСЖ» без главного французского трофея. Этим летом в команде началась настоящая распродажа — главный тренер и несколько ключевых игроков «Лилль», что сильно отразилось на результатах команды.

Действующие чемпионы осели в середине турнирной таблицы, после 12 туров у «Лилля» только четыре победы. Количество ничьих и поражений не оставляет шансов на положительный итог. Если бы мы с начала сезона заключали пари на 1000 рублей на победу «Лилля» в каждом туре, мы остались бы в минусе почти на 4000.

Вывод

Не стоит слепо ставить на команды-фавориты и рассчитывать на звёздных игроков. В ставках на спорт нужно тщательно подходить к каждому конкретному матчу и взвешивать множество факторов. Также можно положиться на мнение специалистов и попробовать следовать за прогнозами профессионалов. Главное — принимайте решение с холодной головой и помните, что ставки могут быть отличным развлечением, но не стоит рассматривать беттинг как средство заработка.