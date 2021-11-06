ТопКредитОбзор - понятный помощник в выборе займа на карту онлайн

Сегодня на рынке действует несколько сотен микрокредитных компаний. Сориентироваться в этом многообразии непросто даже опытному заемщику, не говоря уже о новичках. Помочь подобрать подходящий займ без переплат и прочих подводных камней призваны специализированные сайты, такие, как ТопКредитОбзор.

ТопКредитОбзор: плюсы сервиса

ТопКредитОбзор – сервис, собравший максимум информации о кредитах, кредитных картах, микрозаймах. Основная задача сервиса – обобщить все данные о кредитных учреждениях и предлагаемых ими продуктах, чтобы облегчить выбор потенциальным клиентам. За актуальностью данных следят модераторы: они регулярно публикуют новые статьи и обзоры, вносят поправки в рейтинги, уточняют данные компаний.

С помощью сервиса пользователь сможет подобрать подходящую кредитную организацию, узнать об ее надежности, ознакомиться с отзывами пользователей. Здесь можно найти все данные о компаниях, представленных на рынке: от самых первых до новых, только формирующих клиентскую базу.

Среди основных преимуществ сервиса:

актуальность предоставленной информации;

постоянное обновление данных;

подробные рейтинги под разные запросы;

тематические статьи на тему кредитования;

карточки на каждую финансовую организацию, работающую на финансовом рынке.

Сервис не только обобщает информацию о финансовых организациях, но и обучает пользователей. Прочитав статьи, будущий клиент сможет повысить шансы на одобрение займа или кредита.

Как устроен ТопКредитОбзор

Сервис организован просто и понятно. Нужную информацию можно найти по ключевым словам, названиям компаний, категориям. Самые популярные запросы вынесены на главную страницу: в отдельные группы объединены статьи о микрофинансовых организациях, кредитах, кредитных картах, новых компаниях, займах под 0%.

В любой выбранной рубрике можно найти список компаний, работающих на указанных условиях, тематические статьи. Ознакомившись с представленной информацией, клиент может самостоятельно выбрать нужный продукт, не обращаясь к посредникам и не платя денег за услуги.

Среди самых популярных категорий (по частоте запросов):

потребительские кредиты;

рефинансирование;

подборки карт с максимальным лимитом, без процентов, с высоким кэшбэком;

самые одобряемые карты, займы и кредиты;

микрозаймы под 0%;

займы с плохой кредитной историей;

малоизвестные МФО;

популярные МФО;

МФО с высоким процентом одобрения.

ТопКредитОбзор обязательно проверяет информацию перед публикацией. Под каждым рейтингом и статьей есть дата, позволяющая контролировать актуальность данных. Перед оформлением кредита или займа рекомендуется уточнить информацию, с момента публикации она может измениться.

Как оформить займ

Выбрав подходящее предложение, клиент может нажать на кнопку оформления: система моментально направит его на страницу выбранной компании. Сайт не собирает личные данные пользователей, не требует регистрации и предоставления документов.

Все услуги ТопКредитОбзор бесплатны, сервис не гарантирует безусловного одобрения поданных заявок.

Рейтинги: максимальные возможности выбора

Очень популярная рубрика – рейтинги продуктов. ТопКредитОбзор предлагает ознакомиться с 3 крупными разделами:

Рейтинг МФО. Здесь публикуется вся информация о микрофинансовых организациях: от адреса и номера лицензии до условия получения займа. Будущий клиент может узнать требования к будущим заемщикам, способы получения денег и возврата долга, актуальные тарифы для новых и постоянных клиентов, основные преимущества и недостатки конкретных компаний. Рейтинг карт. Раздел помогает подобрать кредитную или дебетовую карту любого банка с учетом допустимого лимита, продолжительности льготного периода, размера кэшбэка. Учитываются дополнительные преимущества той или иной карты, требования к получателям. Для удобства выбора предложения указываются списком. Сервисы подбора займов. Если потенциальный заемщик не может подобрать нужный вариант самостоятельно, ТопКредитОбзор посоветует агрегатор, способный предложить оптимальный займ для каждого конкретного клиента. Агрегаторы платные, но качество работы гарантировано. В отдельную категорию вынесены кредитные брокеры.

Контакты

ТопКредитОбзор открыт для общения с клиентами, представителями банков и МФО. Связаться с представителями сервиса можно по телефонам, указанным на сайте либо по электронной почте. Для моментальных контактов создан онлайн-чат, работающий в круглосуточном режиме.

Любой пользователь может оставить на сайте отзыв, который поможет будущим клиентам. Отзывы модерируются, но все мнения учитываются. ТопКредитОбзор заинтересован в объективной информации обо всех участниках проекта и собственной работе.