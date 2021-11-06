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ТопКредитОбзор - понятный помощник в выборе займа на карту онлайн
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Бизнес — 6 Ноября 2021, 17:34
Сегодня на рынке действует несколько сотен микрокредитных компаний. Сориентироваться в этом многообразии непросто даже опытному заемщику, не говоря уже о новичках. Помочь подобрать подходящий займ без переплат и прочих подводных камней призваны специализированные сайты, такие, как ТопКредитОбзор.
ТопКредитОбзор: плюсы сервиса
ТопКредитОбзор – сервис, собравший максимум информации о кредитах, кредитных картах, микрозаймах. Основная задача сервиса – обобщить все данные о кредитных учреждениях и предлагаемых ими продуктах, чтобы облегчить выбор потенциальным клиентам. За актуальностью данных следят модераторы: они регулярно публикуют новые статьи и обзоры, вносят поправки в рейтинги, уточняют данные компаний.
С помощью сервиса пользователь сможет подобрать подходящую кредитную организацию, узнать об ее надежности, ознакомиться с отзывами пользователей. Здесь можно найти все данные о компаниях, представленных на рынке: от самых первых до новых, только формирующих клиентскую базу.
Среди основных преимуществ сервиса:
Сервис не только обобщает информацию о финансовых организациях, но и обучает пользователей. Прочитав статьи, будущий клиент сможет повысить шансы на одобрение займа или кредита.
Как устроен ТопКредитОбзор
Сервис организован просто и понятно. Нужную информацию можно найти по ключевым словам, названиям компаний, категориям. Самые популярные запросы вынесены на главную страницу: в отдельные группы объединены статьи о микрофинансовых организациях, кредитах, кредитных картах, новых компаниях, займах под 0%.
В любой выбранной рубрике можно найти список компаний, работающих на указанных условиях, тематические статьи. Ознакомившись с представленной информацией, клиент может самостоятельно выбрать нужный продукт, не обращаясь к посредникам и не платя денег за услуги.
Среди самых популярных категорий (по частоте запросов):
ТопКредитОбзор обязательно проверяет информацию перед публикацией. Под каждым рейтингом и статьей есть дата, позволяющая контролировать актуальность данных. Перед оформлением кредита или займа рекомендуется уточнить информацию, с момента публикации она может измениться.
Как оформить займ
Выбрав подходящее предложение, клиент может нажать на кнопку оформления: система моментально направит его на страницу выбранной компании. Сайт не собирает личные данные пользователей, не требует регистрации и предоставления документов.
Все услуги ТопКредитОбзор бесплатны, сервис не гарантирует безусловного одобрения поданных заявок.
Рейтинги: максимальные возможности выбора
Очень популярная рубрика – рейтинги продуктов. ТопКредитОбзор предлагает ознакомиться с 3 крупными разделами:
Контакты
ТопКредитОбзор открыт для общения с клиентами, представителями банков и МФО. Связаться с представителями сервиса можно по телефонам, указанным на сайте либо по электронной почте. Для моментальных контактов создан онлайн-чат, работающий в круглосуточном режиме.
Любой пользователь может оставить на сайте отзыв, который поможет будущим клиентам. Отзывы модерируются, но все мнения учитываются. ТопКредитОбзор заинтересован в объективной информации обо всех участниках проекта и собственной работе.
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