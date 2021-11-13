Студия озвучивания КупиГолос

Профессиональная команда КупиГолос занимается также созданием эффективных презентаций и даже автоответчиков. Студия имеет собственную базу дикторских голосов, выбор которых зависит от вкусов и бюджета заказчика. В распоряжении клиентов талантливые звукорежиссеры и сценаристы, способные творить настоящую звуковую магию. Кроме самих рекламных роликов команда КупиГолос занимается и изготовлением их концепции. Возможна запись знаменитых актеров дубляжа, которые подстроятся под конкретный проект. Кроме всего прочего студия имеет солидную базу пародистов. Их услуги пригодятся авторам проектов с ограниченным бюджетом. Благодаря игре пародистов можно реализовывать большие идеи. Они будут пародировать публичных личностей, сказочных персонажей, легендарных шоуменов и музыкантов, глав государств, а также известных политиков.

Особенно трепетно режиссеры студии относятся к качеству звука. С использованием уникальных технологий они смогут воссоздать уникальное звучание вашего проекта. Это привлечет внимание целевой аудитории вашей компании. Чтобы воспользоваться услугами студии, достаточно оставить онлайн-заявку или же позвонить. Менеджеры студии предоставят необходимую информацию по интересующим вас вопросам и посоветуют наиболее подходящие решения. Представителям бизнеса компания предлагает создание живых IVR-автоотвечиков, а также аудио-рекламы с озвучкой.