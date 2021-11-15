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Рефинансирование ипотеки: сколько раз можно обращаться в банк

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Бизнес — 15 Ноября 2021, 10:19

Сколько раз можно рефинансировать ипотеку

Рефинансирование — это оформление нового ипотечного кредита для погашения имеющейся ипотеки. Программа ориентирована на заемщиков, которые нуждаются в снижении финансовой нагрузки за счет сокращения годовых процентов. Услуга приобрела популярность у кредитополучателей, взявших заем несколько лет назад и теперь планирующих изменить условия кредитования. При этом некоторые из них уже пользовались банковским продуктом. Сколько же раз можно рефинансировать ипотеку?

В российском законодательстве нет запретов на повторное изменение условий ипотечного кредита. Получается, что заемщик, соответствующий требованиям банка, вправе обращаться за услугой без ограничений. Однако важно понимать, что частые попытки изменить параметры жилищного кредита могут свидетельствовать о нестабильном финансовом положении и неблагонадежности клиента. По этой причине некоторые кредитные организации неохотно одобряют заявки на рефинансирование.

Перед обращением в банк рекомендуется учесть нюансы продукта.

  • Выгода. Подавать заявку следует только в случае, если рефинансирование ипотеки ставки предполагает, сниженные минимум на 2 пункта. При более низком значении выгода будет не ощутима.
  • Недвижимость. Рефинансированию подлежат займы, оформленные на приобретение или строительство квартиры или частного дома. Требования к объектам стандартные.
  • Проведенная реструктуризация. Если ранее был выполнен пересмотр условий кредитования, банковская организация может отказать в одобрении заявки.
  • Страхование. Рефинансирование предполагает получение новых страховок имущества, жизни и здоровья кредитополучателя.
  • Период оформления. Воспользоваться услугой можно только через полгода после заключения договора. Кроме того, некоторые кредитные организации требуют, чтобы при этом до полного погашения долга оставалось более 4-5 лет.

Помимо особенностей банковской услуги важно учитывать и требования кредитора к заемщикам. Поскольку при несоответствии последнего установленным правилам в заявке на рефинансирование может быть отказано. Рассмотрим на примере «Росбанк Дом» критерии, которые учитывают банки при оценке.

  • Платежеспособность и финансовая стабильность. Несмотря на то, что рефинансирование предполагает снижение кредитной нагрузки, банки должны быть уверены в том, что клиент выполнит обязательства по новому займу.
  • Качество кредитной истории. Наличие в ней темных пятен в виде просрочек и штрафов часто становится причиной отказа кредитора.
  • Возраст и семейное положение. Если в семье кредитополучателя после получения жилищного кредита появились дети или родственники-иждивенцы, в оформлении банковского продукта может быть отказано. Обусловлено это повышением рисков невозврата долга клиентом банка.
  • Трудоустройство. Наличие постоянной работы — одно из главных правил любого банка. Нетрудоустроенный гражданин вряд ли сможет получить заем.

С другими требованиями банка к заемщикам можно ознакомиться по ссылке https://rosbank-dom.ru/mortgage-credit/refinansirovanie/. Также перед подачей заявки на рефинансирование ипотеки рекомендуется проконсультироваться с кредитным менеджером выбранной банковской организации.



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