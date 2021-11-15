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Рефинансирование ипотеки: сколько раз можно обращаться в банк
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Бизнес — 15 Ноября 2021, 10:19
Сколько раз можно рефинансировать ипотеку
Рефинансирование — это оформление нового ипотечного кредита для погашения имеющейся ипотеки. Программа ориентирована на заемщиков, которые нуждаются в снижении финансовой нагрузки за счет сокращения годовых процентов. Услуга приобрела популярность у кредитополучателей, взявших заем несколько лет назад и теперь планирующих изменить условия кредитования. При этом некоторые из них уже пользовались банковским продуктом. Сколько же раз можно рефинансировать ипотеку?
В российском законодательстве нет запретов на повторное изменение условий ипотечного кредита. Получается, что заемщик, соответствующий требованиям банка, вправе обращаться за услугой без ограничений. Однако важно понимать, что частые попытки изменить параметры жилищного кредита могут свидетельствовать о нестабильном финансовом положении и неблагонадежности клиента. По этой причине некоторые кредитные организации неохотно одобряют заявки на рефинансирование.
Перед обращением в банк рекомендуется учесть нюансы продукта.
Помимо особенностей банковской услуги важно учитывать и требования кредитора к заемщикам. Поскольку при несоответствии последнего установленным правилам в заявке на рефинансирование может быть отказано. Рассмотрим на примере «Росбанк Дом» критерии, которые учитывают банки при оценке.
С другими требованиями банка к заемщикам можно ознакомиться по ссылке https://rosbank-dom.ru/mortgage-credit/refinansirovanie/. Также перед подачей заявки на рефинансирование ипотеки рекомендуется проконсультироваться с кредитным менеджером выбранной банковской организации.
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