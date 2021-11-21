Сегодня брус считается одним из наиболее востребованных материалов на строительном рынке. Компания ВудБрус предлагает заинтересованным собственникам деревянные дома из бруса в столице и всей области. В каталоге этой строительной фирмы можно найти различные популярные проекты деревянных брусчатых коттеджей, различающихся между собой вариантами отделки и планировки. Опытные инженеры компании внесут в готовые проекты любые поправки абсолютно бесплатно или разработают новый проект в соответствии с индивидуальными запросами клиента. Найти деревянные дома из бруса вы сможете тут на выгодных условиях!

В строительстве дачных домов и зимних коттеджей ВудБркс использует материалы собственного производства. Это пиломатериалы естественной влажности и профилированный брус, прошедший камерную сушку. Брусчатые дома отличаются рядом преимуществ. Они строятся очень быстро. В частности, готовые конструкции монтируются в рекордно короткие сроки на специально возведенном свайном фундаменте. После этого выполняется декоративная отделка брусчатых коттеджей. На это уходит 4-12 недель, в зависимости от сложности и особенностей проекта у компании Вуд Брус.

Брусчатые помещения отличаются также хорошей теплоизоляцией. Наружные стены имеют разное сечение, в том числе 200x150, 150x150 или 100x150. Данный параметр выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, где планируется строительство. Профилированный брус в отличие от клееного является абсолютно натуральным материалом, не содержащим вредные токсичные соединения. Заказчик может воспользоваться огромным выбором архитектурно-планировочных решений. ВудБрус принимает заказы на возведением одноэтажных, двухэтажных и даже полтораэтажных особняков с верандами, террасами, эркером или мансардой. Особенно следует отметить доступную стоимость брусчатых конструкций. Деревянные дачные дома или коттеджи обойдутся землевладельцам значительно дешевле кирпичных аналогов с идентичной планировкой или площадью.



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