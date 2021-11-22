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Скупка швейцарских часов в Москве

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Бизнес — 22 Ноября 2021, 16:34

Скупка швейцарских часов в Москве

Швейцарские часы являются признаком стиля и богатства. Их носят в основном люди с достаточно высоким уровнем дохода. Но даже у богатых людей иногда бывают финансовые сложности, и они пытаются продать свои часы. Скупка швейцарских часов в Москве выполняется в различных комиссионных магазинах и ломбардах. Однако не везде за элитные часы готовы заплатить приличную денежную сумму.

Где можно продать элитные часы

Если вы хотите продать часы за достаточно высокую стоимость и готовы подождать, то вы можете подать объявление на различных сайтах в интернете. Можно подавать объявления, как на общих торговых площадках, так и на специальных тематических форумах. Для составления продающего объявления необходимо будет составить привлекательное описание и добавить несколько фотографий часов.

Размещение объявлений на некоторых интернет площадках может быть платным. Стоит знать, что в интернете полно мошенников, которые могут вас обмануть различными способами. Поэтому при продаже часов через интернет стоит быть очень внимательным.

Если же вы хотите быстро продать наручные часы, и сразу получить деньги, то вы можете обратиться в комиссионные магазины, а также специализированные часовые ломбарды. Комиссионные магазины предлагают небольшую стоимость. Скупка швейцарских часов в Москве дорого производится только в часовых ломбардах.

Ломбарды подобного типа очень заинтересованы в выкупе часов, потому что потом они смогут их выгодно продать. В ломбарде выполняется оценка часов специалистами, которые в этом хорошо разбираются. У часового ломбарда должен иметься телефон, по которому вы предварительно можете позвонить, и уточнить все вопросы.     

Главные преимущества часового ломбарда:

  • Сделка по продаже часов выполняется на очень выгодных условиях. Данная процедура быстрая. Буквально за полчаса ваши часы оценят, и вы получите денежное вознаграждение;
  • Процедура сделки между продавцом и ломбардом полностью прозрачна. Здесь нет никакого обмана со стороны ломбарда. Заключается подробный договор, в котором прописаны все условия ломбарда и клиента;
  • Квалифицированные специалисты ломбарда могут правильно оценить стоимость ваших часов.

Что влияет на стоимость часов

Швейцарские часы могут быть разных брендов. В свою очередь каждый бренд выпускает разные модели, которые отличаются по стоимости. Определенные бренды часов могут стоить в несколько раз дороже остальных брендов. Оценка часов выполняется на основании их состояния. Если изделия практически в идеальном состоянии, то за них предложат высокую денежную сумму.

Если же часы имеют механические повреждения, то соответственно стоить они будут гораздо дешевле. Оценивается также состояние хронографа. Часы с золотыми браслетами можно продать достаточно дорого. При выкупе часов также обращается внимание на наличие документов и оригинальной коробки. Если все это имеется, то часы выкупят значительно дороже.

Скупка швейцарских часов в Москве

Специализированный часовой ломбард Soclombard занимается скупкой швейцарских часов. В ломбарде работают квалифицированные эксперты, которые смогут правильно оценить состояние часов. Продажа выполняется на основании договора. Ломбард гарантирует безопасность ваших личных данных. Ни при каких условиях ваши данные не будут разглашаться. Выкуп выполняется как изделий с документами, так и без документов. Деньги вы получите наличными сразу после завершения сделки. Всю подробную информацию о выкупе швейцарских часов вы можете получить на сайте Социальный ломбард.  



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