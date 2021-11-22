Произошел страховой случай





Содержание

Наступил страховой случай: что делать? Какие случаи являются страховыми Что такое страховой случай в туризме Как получить выплату по автострахованию

Наступил страховой случай: что делать?

Страхование сопровождает многие сферы нашей жизни. Рабочая страховка, медицинская, туристическая, для выезда на границу, автомобильные полисы - и это только самые распространенные виды страхования, которые чаще всего оформляются большим количеством людей. В связи с тем, что страхование становится все более популярным, весь этот рынок в целом активно развивается. Особенно в онлайн- направлении. И многие виды страховок можно оформить онлайн, например, ОСАГО https://ukasko.ua/insurance/osago, или туристическую страховку, и не только.

Это очень удобно и практично, не нужно ехать в офисы страховых компаний, в отделение банка или пользоваться услугами страховых агентов. Чтобы еще больше упростить процедуру покупки полиса, можно воспользоваться бесплатным агрегатором Ukasko, чтобы выбрать самый выгодный и подходящий полис.

И онлайн оформление страховки экономит не только время, но и деньги. Потому что страховки рассчитываются по общепринятым формулам. И часто государство предусматривает понижающие коэффициенты для полисов, оформленных онлайн.

И еще одно преимущество в оформлении страховки онлайн - это то, что вы сами выбираете то, что будет включать страховка, ее покрываемые риски и опции. И исходя из того, что планируется во время путешествия, выбрать страховые случаи, чтобы иметь реальную защиту в виде полиса.

Какие случаи являются страховыми

При наступлении страхового случая, вам нужно обратиться в страховую компанию, с которой вы заключили договор, и сообщить им о сложившейся ситуации. Это важно. И постарайтесь в первую очередь обратиться в страховую, а не когда уже пройдете все лечение, например. Уведомить страховщика надо как можно скорее.

После того, как вы свяжетесь со страховой компанией, ее сотрудник может сориентировать вас, что делать дальше. Обычно страховые компании работают по двум принципам. Некоторые СК направляют своих клиентов в партнерские лечебные заведения, где все лечение или его часть они могут получить в счет полиса. Другие страховые компании возмещают расходы на лечение клиента после того, как он вернется в свою страну и предъявит больничные чеки оплаты и квитанции. Поэтому советуем вам заранее уточнить у страховой компании, по какому принципу они работают.

Путаница часто наступает, когда клиент сталкивается с болезнью или травмой за границей. Многие думают, что раз они купили страховку - она должна покрывать все. Но это не так. Страховка покрывает только те риски, которые включены в полис. Они называются страховыми случаями.

Что такое страховой случай в туризме

Страховой случай - это ситуация или происшествие, которое отображено в страховом договоре и которое спровоцировало вред или убытки страхователю. Например, в туристическом страховании, страховой случай подразумевает собой вред, чаще всего причиненный здоровью и жизни владельца полиса. Также в туристическом страховании в полис могут быть внесены риски не только жизни и здоровью. Это также может страховка от невыезда, от отмены рейса, потери багажа.

Полный список страховых случаев и условий возмещения будет в вашем страховом полисе. Поэтому заранее читайте страховой договор, до его заключения. И выбирайте страховку, которая максимально отображает ваши потребности и то, что планируется у вас в путешествии. Не стоит покупать только исходя из цены, не интересуясь тем, что предлагает вам страховой договор. Пользуйтесь бесплатным агрегатором Ukasko https://ukasko.ua/insurance/tourism, чтобы выбрать самую подходящую страховку и сравнить предложения от разных страховых по опциям и ценам.

Как получить выплату по автострахованию

При наступлении страхового случая по полису ОСАГО действия во многом аналогичны. Но в страховании ОСАГО есть два особых момента. Это:

Прямое урегулирование. Компании, которые являются членами системы Прямого урегулирования, могут решить вопрос возмещения между собой. Европротокол. Есть определенные требования к возможностям оформления Европротокола. Это и определенная сумма убытка, и наличие полисов и водителей в ДТП, и участие в аварии не более 2 транспортных средств. Но если есть возможность оформить Европротокол, то нужно заполнить его бланк, и можно обойтись без вызова полиции.

В остальном же также требуется уведомлять страховую компанию о том, что произошел страховой случай. Делать это также нужно как можно скорее, в тот же день, а в идеале непосредственно с места ДТП.

Страховая компания также может возместить ущерб финансово, или направить пострадавшего на ремонт на партнерскую СТО. Все зависит только от страховой компании. Также есть сроки, установленные законодательством, в которые должна быть осуществлена выплата страховой компании. Для того, чтобы не сталкиваться с задержкой в выплатах от СК или и вовсе отказе в ремонте, советуем вам выбирать надежные страховые компании, сравнивать их рейтинги и не пренебрегать всей информацией о страховых, которую предоставляет клиентам бесплатный агрегатор Ukasko. Так вы сможете выбрать хорошую страховку и оформить ее по выгодной цене онлайн!