Альфа-Форекс сохраняет за собой 3/4 регулируемого рынка Forex в России

«Белый» Форекс в России по-прежнему держится на плаву за счет трех профессиональных участников, таких как Альфа-Форекс, ВТБ Форекс и ФИНАМ ФОРЕКС. Эти компании и Ассоциация форекс-дилеров совместными титаническими усилиями стараются склонить регулятора к принятию решений, форсирующих переход трейдеров-россиян из офшоров в российскую юрисдикцию.

Сервис, действительно привлекательный для российских форексовиков, сегодня предлагает Альфа-Форекс, дочка Альфа-Банка, что подтверждает и число активных клиентов дилера: на его долю приходится около 73 % торговых счетов, открытых у лицензиатов.





Грандиозный come back одного из ведущих брокеров

Напомним, что в 2018 году компания, имеющая на тот момент кипрскую лицензию CySEC, объявила о прекращении обслуживания российских клиентов. Естественно, эта новость стала разочарованием для многих трейдеров.

Но Альфа-Форекс ушел, чтобы спустя год его звезда загорелась еще более ярко. Так, в марте 2019 года компания начала заключать договоры с клиентами уже под российской лицензией, будучи членом АФД.

В своих отзывах трейдеры признают, что сейчас Альфа-Форекс предлагает действительно лучший сервис среди других двух игроков. Главным образом дилера выгодно отличают приятные торговые условия:

34 валютные пары, в том числе экзотические валюты;

минимальный объем позиции — 0,01 лота;

кредитное плечо — 1 к 40 по большинству пар для «квалов»;

уровень стоп-аут — 85 %.

Счета у дилера номинированы в трех валютах: RUB, USD, EUR. Есть возможность открытия счета с хеджированием и без него. Для торговли предоставляется терминал MetaTrader 5.

Отдельная радость клиентов Альфа-Форекса и причина их благодарственных отзывов — реализация быстрого пополнения депозита. Вывод при этом занимает до 2 рабочих дней.





А вот спреды становятся наиболее частым поводом для дискуссий. Но надо признать, что по рублевым парам трудно найти более выгодное предложение, а прошлогоднюю акцию по EUR/USD и USD/CAD клиенты компании до сих пор вспоминают со слезами счастья.

Что касается торговых условий, то они предельно прозрачно прописаны в соответствующем разделе https://alfaforex.ru/trading-terms/ . Кстати, дилер является налоговым агентом, так что в плане прозрачности и здесь все кристально.

Сервис и подход компании к клиентам

Обзор компании «Альфа-Форекс» был бы неполным без рассмотрения особенностей клиентского сервиса. Исключая заминки с онлайн-регистрацией на первых порах, трейдерам жаловаться не приходится: все обещанное внедряется поэтапно. Взять, к примеру, конвертацию валют — уже больше года она доступна в личном кабинете.





Для удобства трейдеров компания также реализовала рублевые платежи по QR-коду. Нельзя не отметить и мощную аналитику: ежедневные обзоры рынка и обучающие вебинары от финансового эксперта Спартака Соболева. Те, кто пропустил эфир, могут наверстать упущенное на youtube-канале бренда.

Из недавних нововведений особенно приятным для клиентов компании стало пополнение списка инструментов пятью экзотическими валютными парами: USD/SGD, USD/DKK, EUR/DKK, USD/SEK и EUR/SEK. Но, конечно, все рассчитывают на введение в скором времени контрактов на разницу. Однако этому пока препятствуют регуляторные барьеры.

Что еще в положительном ключе отличает дилера от других игроков на рынке, так это открытость к диалогу с трейдерами. Нечасто встретишь ситуацию, когда управляющий директор лично ведет переписку в официальном паблике. В целом дилер стремится сокращать время между обращением клиента и ответом.

Заключить договор с Альфа-Форексом дистанционно и сразу приступить к торговле могут действующие клиенты Альфа-Банка. Для всех остальных доступно очное подписание договора в московском офисе дилера по адресу: ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. 1, эт. 1. Другой вариант — заказать карту АБ и воспользоваться всеми преимуществами онлайн-регистрации.





Все это объясняет долю компании в 73 % «белого» рынка и дает основания считать, что Альфа-Форекс сохранит лидирующее положение, особенно если и дальше будет улучшать свой сервис.