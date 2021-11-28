Строительство бассейнов

Прежде чем приступить к строительству бассейна, хозяин должен пройти подробную профессиональную консультацию со специалистом. Необходимо знать, что бассейн из бетонного монолита является сложнейшим гидротехническим сооружением. Это целый комплекс инновационных инженерно-технических решений, который объединяет вентиляцию, электрику, отопление и водоснабжение. С особой осторожностью нужно подходить и к выбору оборудования или же материалов. Они должны быть максимально безопасными для пользователей. В целом, данное инженерное сооружение должно соответствовать действующим санитарным нормам. Услуги по строительству бассейнов можно найти тут.

Для отделки помещения бассейна и чаши сегодня используются индивидуальные дизайнерские решения, выбранные самим заказчиком. Дополнительно устанавливаются аквамузыка, светодиодные прожекторы и инсталляция аттракционов, благодаря которым бассейн становится неповторимым. Компания Галпулторг предлагает заинтересованным хозяевам консультационные услуги по выбору и обустройству бассейнов. При желании клиента специалист компании выедет на объект, осмотрит на месте и предложит свои решения. Высококвалифицированный персонал Галпулторга позаботится о подборе и поставках бассейнового оборудования в минимальные сроки. Здесь же рассчитают стоимость строительства и выполнят проектирование или реконструкцию уже имеющихся бассейнов. Гидромассажные СПА бассейны ждут вас здесь.

Кроме этого Галпулторга занимается сервисным обслуживанием бассейнов. В компании можно заказать полный цикл услуг по строительству бассейнов не только в столице, но и МО. Занимается компания строительством бассейнов более 15 лет. Опытная команда специалистов выполнит проектирование и отстроит бассейн любой конфигурации и сложности. Кроме частных бассейнов здесь можно заказать строительство общественных - плавательных или спортивных бассейнов. Они могут быть закрытыми или открытыми, в зависимости от пожеланий клиента. Региональными заказчикам компания предлагает бесплатную консультационную помощь по выбору оборудования/материалов из каталога интернет-магазина. Доставка осуществляется не только по России, но и по странам СНГ.



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