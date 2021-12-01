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Эвертон – Манчестер Сити

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Бизнес — 1 Декабря 2021, 16:27

Манчестер Сити одержали «сухую» победу в матче с Эвертоном  Матч закончился победой Манчестера Сити. Команда показала результативный футбол и одержала блестящую победу. Чего и ожидали беттеры, которые ставили на этот исход

Эвертон – Манчестер Сити

Очевидно, что прекрасная форма «Манчестер Сити» не предоставляла шансов «Эвертону» победить. «Горожане» показали хорошую игру в соревновании с «Манчестером Юнайтед». На стадионе «Олд Траффорд» они без проблем забили два мяча.

Практически все октябрьские матчи были успешными. Неожиданным было поражение на домашнем поле от «Кристал Пэлас». В соревновании «горожане» проиграли с результатом 0:2. Перед составлением предматчевого анализа важно брать во внимание актуальную информацию про команды Эвертон–Манчестер Сити.

«Эвертон» после ударного старта начал постепенно показывать плохие результаты. В турнирной таблице коллектив постепенно опускался вниз. Очевидно, что в этом противостоянии шансов на победу не было.

Фанаты явно разочарованы положением команды, но «ириски» пока не исправляют свои неудачи. Ставки на такие футбольные матчи актуальные как никогда. Но чтобы обыграть букмекера, необходимо анализировать события. Анализ самый важный процесс, который приближает к победе и правильному выбору. Поэтому изучение статистики матчей поможет вам увеличить вероятность победы.

Выбор ставок

Очевидным фаворитом этого соревнования был Манчестер Сити, но букмекеры предлагали слишком низкую котировку на победу этой команды. В букмекерской конторе Париматч такой исход доступен с коэффициентом 1.41. Победа Эвертона доступна была с котировкой 6.20. Очень рискованная ставка, также как ничья с коэффициентом 5.80. Ясно было, что в этом соревновании мировой не будет.

Также можно было ставить на тотал больше 2.5 и то, что «Горожане» забьют в первом тайме. На этот прогноз распространялся коэффициент 1.80. Перед составлением прогноза игрок должен учитывать статистику личных встреч и предыдущих соревнований. Полезную информацию можно найти на официальных источниках как этот https://www.sports.kz/news/kazah-natselilsya-ispravit-nespravedlivost-reytinga-ufc. В футболе очень важно выбрать правильную стратегию, чтобы зарабатывать на ставках. Благодаря нашему сайту вы сможете ознакомиться о всей статистикой предыдущих матчей и проанализировав эту информацию, сделать правильный выбор и ставку. 



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