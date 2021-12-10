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Не внедорожник, а престижный универсал “4x4”

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Бизнес — 10 Декабря 2021, 13:54

По-американски мягкая и размашистая подвеска не позволяла быстро проходить повороты. но даже на коротких прямиках стрелка спидометра успевала добираться до 150-160 км/ч. Для заокеанской модели руль “Durango” весьма жесткий, поэтому водитель уверенно правит машиной на высоких скоростях. Но, притормаживая перед поворотом, следует быть осторожным. “Грубую” АБС внедорожник явно унаследовал от пикапа “Dakota”, на основе которого был создан. Она частенько вмешивается в управление автомобилем рано и не по делу. А сами по себе тормоза хороши. Водителя нервирует еще один нюанс: если быстро ехать по неровной дороге, автомобиль принимается “козлить”. Привет задней рессорной подвеске, также унаследованной от “Dakota”!

В остальном “Durango” очень комфортен, а купить бу авто по выгодным ценам вы сможете тут. Неуловимо напоминает дорогой вагон скоростного поезда: бесшумный, плавный, шикарный. Внутри автомобиль действительно отделан с шиком и фантазией. Чего, например, стоят спортивные кресла (словно “отлитые” заодно с подголовниками), обтянутые кожей двух цветов и фактур. А откидная пепельница выполнена так, что для некурящего водителя она послужит удобным “бардачком” под очки или телефон... Однако при этом остается впечатление. что интерьер “Durango” разрабатывали дизайнеры талантливые, молодые и... неорганизованные. Рядом с удачными нестандартными решениями соседствуют абсолютно непонятные ляпы. Например, наружными зеркалами управляет рукоять, столь же удобная и функциональная, как компьютерный джойстик. С другой стороны - внимание! - сто долларов тому, кто сумеет найти клавишу включения внутреннего освещения. Мы периодически искали ее на протяжении двух дней, которые машина находилась в нашем распоряжении. По всей видимости, ее просто нет... (Подтвердить данный факт соответствующей строкой в руководстве по эксплуатации не можем. Автомобиль попал нам в руки без какой-либо документации.)

Наконец мы очутились на московских улицах. Здесь водитель “Durango" чувствует себя как рыба в воде. Быстрый разгон. независимо от того сухой асфальт под колесами, мокрый или вообще снежная каша (мерси полному приводу). Отличная обзорность. Возможность объехать затор по кювету благодаря все тому же полному приводу и клиренсу в 20 см. Наконец, почтительное отношение окружающих. Что еще нужно водителю для спокойной жизни в неспокойных автомобильных потоках российских городов?

Семейный портрет “Durango”

На пробу нам досталась топ- версия “Dodge Durango 5.9" в дорогой комплектации. В Москве этот автомобиль стоит $56.000. У американских дилеров “Durango” продается по цене от $27.500. Правда, этим летом должна появиться заднеприводная модификация с двигателем V6. которая будет стоить дешевле. А пока “Durango” предлагается только с полным приводом и тремя моторами на выбор. Кроме венчающего гамму моторов 5,9-литрового V8 “Magnum”, имеется еще один V8 (5,2 л, 230 л.с.) и V6 (3,9 л, 175 л.с.).

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