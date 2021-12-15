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Сдача отчетности в ФСС
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Декабря 2021, 13:27
ИП и компании, имеющие работников, платят за них страховые взносы, так как работники обязательно страхуются на случай временной болезни и в связи с материнством. Данные взносы подлежат строгому отчету со стороны работодателей перед Фондом соц. страхования.
Порядок сдачи отчета в ФСС
Отчет сдается по форме 4-ФСС и подтверждается вид экономической деятельности ПОВЭД.
В форме 4-ФСС должны указываться сведения о взносах по временной нетрудоспособности, травматизму, в связи с материнством. ПОВЭД представляет собой справку для подтверждения основного вида экономической деятельности, на основании которой ФСС устанавливает тариф для взносов.
Согласно приказу ФСС от 22.05.19 №265, отчет по страховым взносам сдается в следующим способом:
• почтой;
• при личном визите в отделение Фонда;
• в многофункциональном центр МФЦ;
• фсс электронная отчетность сдается через сайт Госуслуг.
Виды и порядок подачи отчетов для ФСС
Отчет подается в бумажном/электронном виде. Но в случае наличия более 25 сотрудников сдавать отчет разрешается только онлайн через оператора ЭДО или официальный портал ФСС. А если в штате числится меньше 25 сотрудников, то отчет можно подавать в бумажном виде.
Для сдачи отчета по документу 4-ФСС необходимо:
• пройти регистрацию на портале ФСС;
• найти специальную страницу для подачи отчета;
• оформить на руководителя электронную подпись для подтверждения документов;
• установить на свой компьютер криптопровайдер для работы с ЭП (как вариант, CryptoPro):
• отправить отчетные документы;
• получить подтверждение оператора ЭДО статуса отправленного документа:
• увидеть результат контроля отчета и ЭП на соответствие формату;
• получить результат проверки документа на логические ошибки;
• получить квитанцию.
После успешной подачи отчета проверка занимает до 48 часов.
Сервисы для проведения отчетности
Предприниматели могут значительно упростить процесс подачи отчетов в контролирующие органы с помощью сервиса «1C-Отчетность», которая интегрируется с программой «1С:Предприятие».
Компания astral.ru предоставляет свою разработку «1C-Отчетность», зарегистрированную под №1125, как программа «Астрал-Отчетность».
Данный сервис вместе с приложениями «Астрал.ЭДО», «Астрал.ОФД» и другими позволяет эффективно управлять бизнесом и отправлять электронные отчеты во все контролирующие органы: ФСС, ФНС, Росалкогольрегулирование, ПФР, ФТС, Росстат, Росприроднадзор.
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