Сдача отчетности в ФСС

ИП и компании, имеющие работников, платят за них страховые взносы, так как работники обязательно страхуются на случай временной болезни и в связи с материнством. Данные взносы подлежат строгому отчету со стороны работодателей перед Фондом соц. страхования.

Порядок сдачи отчета в ФСС

Отчет сдается по форме 4-ФСС и подтверждается вид экономической деятельности ПОВЭД.

В форме 4-ФСС должны указываться сведения о взносах по временной нетрудоспособности, травматизму, в связи с материнством. ПОВЭД представляет собой справку для подтверждения основного вида экономической деятельности, на основании которой ФСС устанавливает тариф для взносов.

Согласно приказу ФСС от 22.05.19 №265, отчет по страховым взносам сдается в следующим способом:

• почтой;

• при личном визите в отделение Фонда;

• в многофункциональном центр МФЦ;

Виды и порядок подачи отчетов для ФСС

Отчет подается в бумажном/электронном виде. Но в случае наличия более 25 сотрудников сдавать отчет разрешается только онлайн через оператора ЭДО или официальный портал ФСС. А если в штате числится меньше 25 сотрудников, то отчет можно подавать в бумажном виде.

Для сдачи отчета по документу 4-ФСС необходимо:

• пройти регистрацию на портале ФСС;

• найти специальную страницу для подачи отчета;

• оформить на руководителя электронную подпись для подтверждения документов;

• установить на свой компьютер криптопровайдер для работы с ЭП (как вариант, CryptoPro):

• отправить отчетные документы;

• получить подтверждение оператора ЭДО статуса отправленного документа:

• увидеть результат контроля отчета и ЭП на соответствие формату;

• получить результат проверки документа на логические ошибки;

• получить квитанцию.

После успешной подачи отчета проверка занимает до 48 часов.

Сервисы для проведения отчетности

Предприниматели могут значительно упростить процесс подачи отчетов в контролирующие органы с помощью сервиса «1C-Отчетность», которая интегрируется с программой «1С:Предприятие».

Компания astral.ru предоставляет свою разработку «1C-Отчетность», зарегистрированную под №1125, как программа «Астрал-Отчетность».

Данный сервис вместе с приложениями «Астрал.ЭДО», «Астрал.ОФД» и другими позволяет эффективно управлять бизнесом и отправлять электронные отчеты во все контролирующие органы: ФСС, ФНС, Росалкогольрегулирование, ПФР, ФТС, Росстат, Росприроднадзор.