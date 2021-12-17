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Преимущества покупки б/у танк-контейнеров
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Бизнес — 17 Декабря 2021, 13:04
Логистика – ценный ресурс конкурентоспособности, при условии использования наиболее выгодных и безопасных транспортных решений. Один из самых эффективных способов сократить затраты – купить танк-контейнеры бу. Транспортные цистерны с защитной рамой сочетают экономичность и простоту в эксплуатации, быстро окупаются и приносят прибыль компании.
При выборе целесообразно учесть степень износа. Наиболее функциональны изделия первой степени износа. Они практически полностью сохраняют вид и функциональные свойства новых контейнеров, не имеют следов ржавчины и вмятин. При второй степени износа могут присутствовать поверхностные дефекты и небольшая коррозия, но полностью сохранена герметичность, возможно полноценное использование таких цистерн для наливных и газообразных грузов. Транспортные единицы с третьей степенью износа подвергались ремонту, возможно неоднократному, все еще могут использоваться по назначению, но не для всех категорий грузов. При четвертой степени износа цистерны требуют утилизации.
От чего зависит стоимость б/у контейнера?
Основной ценообразующий фактор – год выпуска и уровень износа конструкции. Также на цену влияют такие критерии, как вместимость, наличие системы подогрева и таблички КБК (Конвенция по безопасности). Рекомендуется выбирать хорошо оснащенные транспортные единицы с верхней и нижней загрузкой, подогревом, термометрами и лестницей, спецоборудованием для сжиженных продуктов.
Компаниям, занимающимся перевозками нефтепродуктов, целесообразно выбирать использованные изделия с минимальной степенью износа, прочным корпусом и защитной рамой. Более высокая стоимость таких цистерн окупается безопасностью перевозок и снижением экологических рисков. Перед тем как купить использованную цистерну, необходимо убедиться, что на корпусе отсутствуют дефекты и скрытые повреждения.
В чем выгода приобретения б/у контейнер-цистерн
Танк-контейнеры относятся к дорогостоящему оборудованию. Иногда лучше приобрести использованные цистерны в хорошем состоянии. Большой ресурс эксплуатации и крайне медленный износ делает б/у «танки» выгодным приобретением. Такой выбор позволяет снизить разовые затраты на покупку и получить в собственность полноценные транспортные единицы с большим остаточным ресурсом для многолетнего применения по основному назначению. Такие изделия сохраняют все достоинства новых контейнеров:
На рынке б/у контейнеров представлены разнообразные модификации для разных задач – универсальные модели и специальные конструкции для конкретных продуктов. Приобретая цистерну в собственность, компания получает возможность без ограничений пользоваться надежным качественным оборудованием для разовых и систематических перевозок.
Составлено по материалам сайта: https://www.exsif.ru/
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