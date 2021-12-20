Увлажнитель для лица BORK D689

Портативное устройство для увлажнения кожи лица – это новое слово в косметологии. Аппарат размером с мобильный телефон свободно помещается в женской сумочке и весит всего 90 грамм. Назначение и применение Прибор индивидуального пользования пригодится в дороге или в офисе. В любой момент можно освежить лицо при малейших признаках сухости и стянутости кожи.

А в замкнутом пространстве, например, в купе поезда аппарат сможет увлажнить даже окружающий воздух. Достаточно наполнить водой резервуар и отодвинуть вниз переднюю панель. Прибор автоматически начнет распылять пары влаги. Миниатюрный глянцевый аппарат с закругленными краями будет стильно смотреться, если его просто положить на офисном столе. В летнюю жару отлично освежит просто одним распылением водяного пара, и вам не придется отвлекаться от работы.

Легкость управления

Ультразвуковой увлажнитель для лица включается легким движением руки. Компактность и мобильность позволяют постоянно носить его с собой. В помещениях с новыми пластиковыми супергерметичными окнами часто появляется излишняя сухость воздуха, что отражается на коже лица в первую очередь. Так что новый аппарат появился очень кстати: моментально увлажняет кожу. Аппарат размером с мобильный телефон всегда будет под рукой и удобен в использовании.

Технические возможности

На одной зарядке батарейки прибор может совершить 120 распылений. Полная подзарядка занимает всего два часа. Объем резервуара составляет всего 10 мл. При непрерывной работе устройство использует 1.8 мл в минуту. Но навряд ли будет необходимость держать его включенным более 10-30 секунд.

При покупке предоставляется гарантия на 1 год. Мощность составляет 2.3Вт, емкость батарейки - 500 мА/час. Дополнительно к увлажнителю предлагается приобрести компактное зеркальце, которое выполнено в таком же стиле, что и само устройство. Получится комплект, необходимый для ощущения комфорта в современном ритме жизни. Он заменит применение патчей.

Заключение

Устройство производится российской компанией BORK, которая привлекает к сотрудничеству специалистов мирового уровня из Швейцарии, Японии, Кореи и других стран. Вся продукция компании соответствует премиум-классу и отличается максимальной эргономичностью, удобством использования и качеством. Эксклюзивная домашняя техника BORK признана и оценена международными экспертами.



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