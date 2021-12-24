Feedback People: черные и белые списки брокеров 2021-22

Поделившись опытом биржевых торгов, пользователи могут предостеречь коллег — если именно реальные трейдеры пишут комментарии на сайте. Рейтинг Feedback People действительно предоставляет слово живым людям. Например, дополните

своим постом и ваш отклик появится в ленте — после недолгой премодерации.

Условно в чёрном списке

Брокерские платформы распределены на два списка. В перечень со знаком «плюс» вошли компании с безупречной репутацией и авторитетными лицензиями. В свою очередь, под знаком «минус» собраны как явно мошеннические площадки, так и сервисы с незакрытыми юридическими формальностями.

Например, BTG Capital не имеет над собой регулятора в России, что лишает клиентов шансов отстаивать спорные вопросы в суде и писать официальные жалобы — за что компания попала в чёрный список. При этом

не скрывает, что да, у BTG Capital есть много позитивных моментов и пользователи на брокера практически не жалуются. Но — отсутствие аудитора действительно является серьёзным недостатком.

Объективность

Аналитики тщательно изучают компании как из белого, так и из чёрного списка. Любой брокер обязательно будет иметь те или иные недостатки, и читателям предлагаются полные обзоры вместе с предложениями делать выводы самостоятельно.

А если брокер обманул?

Форма в правом углу сайта Feedback People предназначена для пользователей, потерявших деньги на брокерских платформах. Так, рядом с обзором упомянутой компании находится виджет «BTG Capital не выводит?». Достаточно просто внести в анкету e-mail, имя и номер мобильного, чтобы администрация получила сигнал о проблеме с выводом средств из описываемой площадки.

Показательно — в верхней части есть сразу несколько кнопок, позволяющих быстро разместить отзыв или автоматически отправить жалобу на брокера. Администрация проверяет факты, озвученные пользователями и при необходимости принимает меры по возврату средств. Трейдеры, не имевшие дела с описываемыми организациями, избегут проблем, вследствие которых потребуется нажать красную кнопку сигнала тревоги.

Общение и обучение

Работает блог, на котором можно читать или обсуждать различные факты, касающиеся брокерской деятельности. Трейдеры, желающие узнать больше о тонкостях торговли ордерами по разности цен, научатся новым стратегиям и — получат ценные советы.