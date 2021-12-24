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Раскрутка аккаунта в Tiktok - важные особенности сети
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Бизнес — 24 Декабря 2021, 11:50
Новая социальная сеть Tiktok стремительно ворвалась в нашу жизнь. Она быстро обрела популярность у пользователей всех возрастов. Эта социальная сеть, как и все остальные, дает возможность общаться, ставить лайки, комментировать посты. Особенностью Tiktok является то, что здесь нужно постить короткие видеоролики. И чем креативнее ролик, тем большее количество пользователей его увидит.
В Tiktok есть три способа поиска видео для просмотра:
Главной задачей каждого ролика является попадание в рекомендации и дальше в топ. Если видеоролик набрал много лайков от подписчиков, то алгоритмы Tiktok отправляют его в ленту рекомендаций. Чем популярнее аккаунт, тем большая вероятность его монетизации. И именно к этому стремятся большинство пользователей.
Раскрутка аккаунта в Tiktok
Самый простой способ сделать популярным свой аккаунт – это купить накрутку. Вот только алгоритмы Tiktok, в отличие от других социальных сетей, отслеживают не подписчиков, а лайки. Здесь популярность видеороликов определяют лайки.
А вот способы, как и для других сетей, есть двух видов:
Заниматься накруткой нужно правильно, при этом зная принципы работы социальной сети, чтобы не влететь в бан. В отличие от того самого "Инстаграма", в Tiktok алгоритмы не особо активно отслеживают ботов. Однако и резкий рост подписчиков на аккаунте привлечет внимание.
Для накрутки фолловеров следует использовать специальные сервисы. Многие из них предлагают сразу два способа, в некоторых при покупке услуги даже регистрироваться не нужно, например тут. Для продвижения своего аккаунта в Tiktok, особенно если это недавно зарегистрированный пользователь, лучше всего пользоваться услугами платных сервисов. Стоимость будет невысокая, а вот качество будет на высоте, и даже алгоритмы ничего не заподозрят. Кроме того, важным моментом данной услуги является то, что в случае этой социальной сети нужно брать все и разом – подписчиков, просмотры, лайки.
Основные правила
При накрутке лайков важно учесть некоторые моменты:
При всех возможностях недорогой накрутки подписчиков и лайков на платных и бесплатных сервисах, при алгоритмах, которым больше важны реакции, а не боты, не стоит забывать главное. «Золотое правило» Tiktok – это качественный, уникальный, креативный и регулярный контент. Если этого нет, то даже самая дорогая накрутка не поможет.
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