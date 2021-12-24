Нуждается ли баня в отделке? Не важно, какого типа баня, ей так или иначе необходима качественная отделка, изоляция стен, пола, кровли. Ведь банное помещение жаркое и влажное. Неизолированную баню придётся протапливать в несколько раз дольше, чем баню с отделкой. При этом, будет прогреваться не только баня, но и пространство далеко вокруг бани. Это крайне неудобно и не выгодно.





Значительная разница в наружной и внутренней температуры приведёт к обильному образованию конденсата, что в скором времени станет причиной гниения деревянных поверхностей, появлению плесени. Если конструкция выполнена из таких материалов, как кирпич, банные поверхности будет нагреваться до огромных температур, что чревато ожогами во время нахождения внутри. Больше про бани можно узнать на Mbsaun.ru . Безопасное использование бани будет только в том случае, если она сложена из бруса либо срублена из брёвен, при этом их толщина должна обеспечивать сопротивление теплопередаче.









Материалы, из которых будет выполнена отделка, должны быть:





-влаго- и термоустойчивыми

-гигиеничными

-экологически чистыми и нетоксичными при повышенных температурах

-надежные и долговечные





Под все эти параметры идеально подходит дерево, поэтому это самый популярный материал для внутренней отделки. Самый жаркий и влажный воздух образуется в парилке. Именно там следует выполнять отделку из лиственных пород дерева: осины, липы, берёзы. Они не выделяют смолу и быстро высыхают. В моечном помещении обычно не так жарко и влажно, поэтому для него подойдут хвойные породы дерева. Они выделяют фитонциды, укрепляющие иммунитет. Помещение для отдыха можно отделать той же сосной, елью, дубом и липой. В этом случае обычно делают упор на внешний вид материала.