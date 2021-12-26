27
декабря 2021
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Ремонт сколов на лобовом стекле

Ремонт сколов на лобовом стекле

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 26 Декабря 2021, 16:10

Ремонт сколов на лобовом стекле 

Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле – процедура, которую следует проходить сразу после обнаружения. Причин, по которым может потребоваться ремонт автостекла, может быть много. И каждая из этого ряда может произойти в любой день, с любым водителем, независимо от водительского опыта:

-ДТП. Это самый сложный случай, чаще всего требующий замены автостекла. Отремонтировать его в такой ситуации вряд ли получится даже у профессионалов.

-камни, отлетающие от дорожного покрытия, ветки деревьев, которые на большой скорости могут оставить следы на машине. Даже если на стекле образовался небольшой скол, от него может разойтись сеть мелких трещин- «паутинка». Такое осложнение существенно увеличит стоимость ремонта до нескольких десятков тысяч рублей. 

-резкий перепад температур. Ни в коем случае не следует мыть раскаленную на солнце машину холодной водой! Резкий перепад может повредить не только стекло, но и лакокрасочное покрытие и приведет к появлению микротрещин. 

-изношенные стеклоочистители могут оставлять крупные царапины, которые сами по себе не являются глубоким повреждением, но их необходимо ремонтировать. В такой ситуации ремонту подлежит самый верхний слой трехслойного стекла. На царапину наносится полимерный состав и шлифуется. 

Ремонт сколов на лобовом стекле- процедура, отнимающая не только деньги, но и время. Именно поэтому важно заранее знать, на какой срок придется оставить авто в сервисе и какова будет цена работы. С недавних пор сервисные центры оказывают услугу оценки по фото не только объема, стоимости, но и времени выполнения работы. 

Цена ремонта скола на лобовом стекле зависит от того, какой слой затронут. Трехслойное строение автомобильного стекла обусловлено рядом причин: гарантирует прочность, устойчивость к большим и маленьким повреждениям, безопасно для пассажира (даже в момент полного разрушения стекла отсутствуют острые осколки). Удаление сколов на каждом из слоев требует особого ремонта. Общим является то, что каждый скол необходимо крепить клеем с обеих сторон. К тому следует учесть, что автомобиль с повреждением лобового стекла нельзя эксплуатировать более трех- четырех дней. Езда по неровным дорогам, движения корпуса автомобиля, перепады температур – все эти факторы быстро превратят безобидную царапину в сеть трещин, занимающих всю площадь ветрового.

Процесс ремонта в сервисе начинают с удаления загрязнений, просушки и обезжиривания рабочей поверхности. Если скол имеет большую площадь или стекло пробито насквозь, специалисты высверливают всю область повреждения, удаляют воздух с места скола, устанавливают полимерную "заплатку", сушат её ультрафиолетовой лампой, выравнивают, шлифуют и полируют. Провести подобный ремонт самостоятельно невозможно. Непрофессионал со специальным набором оборудования в состоянии исправить небольшие царапины. более сложные задания следует доверить профессионалам.

Не доводите до крупных трещин на стекле или его замены, ремонтируйте ветровое стекло вовремя а автосервисе https://autoant.ru/.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода -10 -12
вечером -8 -10 ночью -8 -10
Котировки
USD ЦБ РФ 73,1886 -0.1697
EUR ЦБ РФ 82,9300 -0.1923

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.