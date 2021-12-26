Ремонт сколов на лобовом стекле

Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле – процедура, которую следует проходить сразу после обнаружения. Причин, по которым может потребоваться ремонт автостекла, может быть много. И каждая из этого ряда может произойти в любой день, с любым водителем, независимо от водительского опыта:

-ДТП. Это самый сложный случай, чаще всего требующий замены автостекла. Отремонтировать его в такой ситуации вряд ли получится даже у профессионалов.

-камни, отлетающие от дорожного покрытия, ветки деревьев, которые на большой скорости могут оставить следы на машине. Даже если на стекле образовался небольшой скол, от него может разойтись сеть мелких трещин- «паутинка». Такое осложнение существенно увеличит стоимость ремонта до нескольких десятков тысяч рублей.

-резкий перепад температур. Ни в коем случае не следует мыть раскаленную на солнце машину холодной водой! Резкий перепад может повредить не только стекло, но и лакокрасочное покрытие и приведет к появлению микротрещин.

-изношенные стеклоочистители могут оставлять крупные царапины, которые сами по себе не являются глубоким повреждением, но их необходимо ремонтировать. В такой ситуации ремонту подлежит самый верхний слой трехслойного стекла. На царапину наносится полимерный состав и шлифуется.

Ремонт сколов на лобовом стекле- процедура, отнимающая не только деньги, но и время. Именно поэтому важно заранее знать, на какой срок придется оставить авто в сервисе и какова будет цена работы. С недавних пор сервисные центры оказывают услугу оценки по фото не только объема, стоимости, но и времени выполнения работы.

Цена ремонта скола на лобовом стекле зависит от того, какой слой затронут. Трехслойное строение автомобильного стекла обусловлено рядом причин: гарантирует прочность, устойчивость к большим и маленьким повреждениям, безопасно для пассажира (даже в момент полного разрушения стекла отсутствуют острые осколки). Удаление сколов на каждом из слоев требует особого ремонта. Общим является то, что каждый скол необходимо крепить клеем с обеих сторон. К тому следует учесть, что автомобиль с повреждением лобового стекла нельзя эксплуатировать более трех- четырех дней. Езда по неровным дорогам, движения корпуса автомобиля, перепады температур – все эти факторы быстро превратят безобидную царапину в сеть трещин, занимающих всю площадь ветрового.

Процесс ремонта в сервисе начинают с удаления загрязнений, просушки и обезжиривания рабочей поверхности. Если скол имеет большую площадь или стекло пробито насквозь, специалисты высверливают всю область повреждения, удаляют воздух с места скола, устанавливают полимерную "заплатку", сушат её ультрафиолетовой лампой, выравнивают, шлифуют и полируют. Провести подобный ремонт самостоятельно невозможно. Непрофессионал со специальным набором оборудования в состоянии исправить небольшие царапины. более сложные задания следует доверить профессионалам.

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