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Безвизовые страны для граждан Вануату

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Бизнес — 27 Декабря 2021, 10:37


безвизовые страны с паспортом Вануату

Гражданство Вануату за инвестиции состоятельные иностранцы получают, чтобы пользоваться вторым паспортом как travel-документом. Правительство островного государства понимает это и планомерно расширяет список безвизовых стран. Об этом нам рассказала почетный консул Вануату, эксперт компании «Иммигрант Инвест», Елена Рудая. В 2022 году граждане Вануату могут без предварительного оформления разрешений посещать 133 страны.

Получение второго гражданства на тихоокеанских островах — это самый быстрый способ стать гражданином другой страны. Вануату не обязывает инвесторов постоянно проживать на островах, но предлагает выгодные условия для ведения бизнеса: https://immigrantinvest.com/blog/about-vanuatu/ . В ближайшее время появится возможность оформить экономический паспорт Вануату за биткоины.

Куда гражданин Вануату может поехать без визы?

Тихоокеанский паспорт подходит на роль «проездного документа» и для деловых людей, и для заядлых путешественников. Гражданство Вануату за инвестиции открывает свободный въезд в:

  • Великобританию и другие страны Содружества Наций;

  • Шенгенскую зону;

  • Сингапур;

  • Перу;

  • Израиль.

Количество дней легального пребывания на территории страны каждое государство определяет индивидуально. Некоторые страны выдают гражданам Вануату электронные визы по упрощенной схеме, другие оформляют визу по прибытии без сложной бюрократии.

Сейчас правительство Вануату работает над расширением безвиза и получением свободного въезда на территорию Австралии и Новой Зеландии.

Правила оформления гражданства Вануату за инвестиции

Миграционная программа Вануату для финансово независимых лиц позволяет получить гражданство в течение 60 дней. Это рекордно быстрые сроки оформления второго паспорта. На данный момент заявители не могут выбирать формат вложения средств, инвестировать разрешено только в государственный фонд. Это невозвратный перевод в сумме 130 000$ за одного соискателя.

Процедура оформления полностью дистанционная. Соискатель подает пакет документов в миграционную службу Вануату через компанию-посредника, которая получила соответствующую лицензию от правительства страны. Сотрудники агентства берут на себя все бюрократические процессы и решают возникающие организационные вопросы.

Наиболее ответственный этап получения экономического гражданства — проверка биографии и репутации инвестора. Информацию о заявителе изучают несколько независимых комиссий и принимают непредвзятое решение. Именно от него зависит общий успех кейса.



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