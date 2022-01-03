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Услуги подряда для строительных компании от СПЕЦАВТОБАЗА №1 в Москве и Московской области
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Бизнес — 3 Января 2022, 17:02
Автотранспортное предприятие или (АТП) - организация, занимающаяся пассажирскими и грузовыми перевозками. Помимо этого, АТП обеспечивают различные предприятия необходимым транспортом, а также занимаются их хранением и обслуживанием. АТП считается юридическим лицом, а значит имеет определенные права и обязанности в соответствии законом.
К основным задачам автотранспортного предприятия относятся:
-пассажирские и грузовые перевозки
-хранение различных видов транспорта, надлежащее выполнение ремонта, проведение ТО
-аренда различных видов наземного транспорта
Все компании, специализирующиеся на грузоперевозках, имеют в распоряжении собственный автопарк. Так называют место хранения всего транспорта, находящегося в собственности у автотранспортной компании. На территории автопарка обязательно должна присутствовать станция техобслуживания, поскольку непосредственно перед эксплуатацией каждое транспортное средство должно быть проверено и при необходимости отремонтировано.
В автопарках автобаза 1 могут храниться все виды транспорта, вплоть до сельскохозяйственого (тракторы, комбайны). В основном это зависит от конкретной специализации автотранспортного предприятия.
Услуги от компании САБ №1
По типу выполняемой работы АТП подразделяются на:
-грузовые перевозки
-пассажирские перевозки
-грузопассажирские перевозки, осуществляющие одновременное перемещение людей и грузов
-специфические перевозки (предоставление транспортных услуг службам скорой помощи, доставки, коммунального обслуживания и.т.д).
Структура АТП https://sab1.ru/ включает в себя несколько главных служб:
-эксплуатационная, занимающаяся перевозками по определенным планам и заданиям
-техническая, занимающаяся обслуживанием транспорта и подготовкой к эксплуатации
-обслуживающая, предоставляющая необходимые энергоресурсы, информационное обслуживание, контроль качества работы других служб.
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