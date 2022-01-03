Услуги подряда для строительных компании от СПЕЦАВТОБАЗА №1 в Москве и Московской области

Автотранспортное предприятие или (АТП) - организация, занимающаяся пассажирскими и грузовыми перевозками. Помимо этого, АТП обеспечивают различные предприятия необходимым транспортом, а также занимаются их хранением и обслуживанием. АТП считается юридическим лицом, а значит имеет определенные права и обязанности в соответствии законом.





К основным задачам автотранспортного предприятия относятся:





-пассажирские и грузовые перевозки





-хранение различных видов транспорта, надлежащее выполнение ремонта, проведение ТО





-аренда различных видов наземного транспорта









Все компании, специализирующиеся на грузоперевозках, имеют в распоряжении собственный автопарк. Так называют место хранения всего транспорта, находящегося в собственности у автотранспортной компании. На территории автопарка обязательно должна присутствовать станция техобслуживания, поскольку непосредственно перед эксплуатацией каждое транспортное средство должно быть проверено и при необходимости отремонтировано.





В автопарках автобаза 1 могут храниться все виды транспорта, вплоть до сельскохозяйственого (тракторы, комбайны). В основном это зависит от конкретной специализации автотранспортного предприятия.





Услуги от компании САБ №1

По типу выполняемой работы АТП подразделяются на:





-грузовые перевозки

-пассажирские перевозки

-грузопассажирские перевозки, осуществляющие одновременное перемещение людей и грузов

-специфические перевозки (предоставление транспортных услуг службам скорой помощи, доставки, коммунального обслуживания и.т.д).





Структура АТП https://sab1.ru/ включает в себя несколько главных служб:





-эксплуатационная, занимающаяся перевозками по определенным планам и заданиям





-техническая, занимающаяся обслуживанием транспорта и подготовкой к эксплуатации





-обслуживающая, предоставляющая необходимые энергоресурсы, информационное обслуживание, контроль качества работы других служб.