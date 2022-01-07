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Недорогие качественные варочные поверхности

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Бизнес — 7 Января 2022, 13:16

Модернизируйте кухню, выбирая современные нагревательные приборы из обновляемого ассортимента — используйте сочетание прозрачного жаростойкого материала и традиционных горелок. Долговечность и стабильность температурного режима — это газовые варочные поверхности на стекле от компании Ventolux, которые вы можете купить с минимальной наценкой на официальном сайте.

Скидки и акции

В новогодние праздники вы получаете 15% скидку на многие популярные виды поверхностей — успейте приобрести до 10 января 2022 года. Магазин ежемесячно объявляет акции — регулярно посещайте рубрику специальных предложений. В целом бонусы из числа актуальных отображаются в верхней части страницы; кликните и примите участие в распродаже.

Как выбрать варочную газовую поверхность

Дома вы делаете замеры и в фильтре на сайте выставляете требуемые габариты. Сложностью может оказаться выбор производителя, материала и особенностей компоновки, но вам поможет профессиональный консультант. Если же вы примерно знаете, какая поверхность и в каком дизайне требуется — достаточно на боковой панели выбрать такие параметры, как:

• ширина;
• цвет;
• количество горелок;
• оформление ручек;
• WOK;
• страна-производитель.

Инструкция по выбору варочных панелей находится под главным каталогом. Описаны важнейшие критерии, на которые желательно ориентироваться, чтобы впоследствии новая поверхность идеально вписалась в пространство вашей кухни.

Важно, что на официальном сайте расписано, как подобрать наиболее недорогую и в то же время качественную модель. В списке — топовые варочные поверхности по самым низким ценам.

Как заказать

Товар в корзину вы отправляете без регистрации — просто нажимаете клавишу на изображении лота и таковой появляется в списке ваших заказов. Предварительно можно провести сравнение нескольких товаров одного ряда по цене также в одно нажатие кнопки. Доставка осуществляется, как правило, на протяжении 78 часов максимум — с возможностью обменять или отправить назад неподходящую варочную поверхность.

Надёжность

Безупречная репутация компании Ventolux позволяет клиентам наверняка рассчитывать как на высококачественное обслуживание, так и на гарантированное получение заказа по предоплате на карту. Нажмите кнопку, чтобы уже через несколько дней готовить на новой варочной поверхности с абсолютным комфортом.

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