Недорогие качественные варочные поверхности

Модернизируйте кухню, выбирая современные нагревательные приборы из обновляемого ассортимента — используйте сочетание прозрачного жаростойкого материала и традиционных горелок. Долговечность и стабильность температурного режима — это

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Как выбрать варочную газовую поверхность

Дома вы делаете замеры и в фильтре на сайте выставляете требуемые габариты. Сложностью может оказаться выбор производителя, материала и особенностей компоновки, но вам поможет профессиональный консультант. Если же вы примерно знаете, какая поверхность и в каком дизайне требуется — достаточно на боковой панели выбрать такие параметры, как:

• ширина;

• цвет;

• количество горелок;

• оформление ручек;

• WOK;

• страна-производитель.

Инструкция по выбору варочных панелей находится под главным каталогом. Описаны важнейшие критерии, на которые желательно ориентироваться, чтобы впоследствии новая поверхность идеально вписалась в пространство вашей кухни.

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Товар в корзину вы отправляете без регистрации — просто нажимаете клавишу на изображении лота и таковой появляется в списке ваших заказов. Предварительно можно провести сравнение нескольких товаров одного ряда по цене также в одно нажатие кнопки. Доставка осуществляется, как правило, на протяжении 78 часов максимум — с возможностью обменять или отправить назад неподходящую варочную поверхность.

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