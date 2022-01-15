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Проверка авто на Арест
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Бизнес — 15 Января 2022, 19:25
Несвоевременное погашение штрафов ГИБДД может привести к аресту автомобиля. Этим занимается ФССП и таможенная организация Российской Федерации. Автомобиль, на который наложен арест, не имеет права выставляться владельцем на продажу. Однако некоторые уже научились обходить закон и спокойно вешают свои долги на невнимательных покупателей. Поэтому проверять автомобиль по всем параметрам (техническим и юридическим) необходимо задолго до покупки.
Арест подразумевает собой запрет на выезд из страны, запрет на продажу, обмен, дарение и.т.д. Купля-продажа арестованного автомобиля https://www.avtocod.ru/proverka-avto-na-arest также является недействительной. Из-за этого новый хозяин может лишиться и транспорта, и денег, потраченных на покупку.
Проверить юридическую чистоту автомобиля несложно. В первую очередь необходимо пробить следующие пункты в истории авто:
-полностью ли выплачен кредит за него
-не числится ли он под арестом
-есть ли на нем арест у судебных приставов
Для того, чтобы проверить автомобиль по государственному номеру, надо отправить официальный запрос в службу, действующую в месте регистрации автомобиля. После этого необходимо дождаться ПТС и подробного доклада о машине.
Выполнить подобные проверки можно и через Глобальную сеть с помощью:
-Сервиса ГИБДД. На официальном сайте есть соответствующий раздел для проверки авто на различные ограничения.
-Сервиса ФССП. Некоторая информация сначала попадает на этот ресурс, а только потом в ГИБДД. Для проверки требуется место регистрации транспорта и некоторая информация о его владельце.
-Частные сайты. Частные ресурсы также являются отличными способом проверки автомобиля. Найти машину можно используя гос.номер. В большинстве случаев частные сайты предоставляют информацию гораздо быстрее государственных сайтов.
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