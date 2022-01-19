Артель трубочистов с лицензией МЧС

Усовершенствованные составы для чистки, признанный профессионализм, работа с любыми дымоходами и быстрое обслуживание круглые сутки без выходных — компания «Артель Трубочистов» обеспечивает бесплатный выезд и последующее составление официального акта по форме №1 или №2. Если зайти на сайт артели

, то будет заметно — сейчас ассортимент услуг фирм вышел далеко за пределы всё той же чистки дымоходов от сажи.

Гарантированное качество

Начинала компания 20 лет назад, артель занималась трубами и поначалу не всегда получала позитивные отклики. В 2022 году работники:

• фиксируют результаты для фотоотчёта «до и после»;

• бесплатно выезжают к заказчику нужное количество раз до полного завершения работ;

• материально отвечают за качество оказанной услуги.

Если когда-то вначале использовались простейшие приспособления типа отвесов для чистки, то сейчас — мастера помимо прочего используют электронику, смотровые видеокамеры и другую современную аппаратуру. Квалификация и оснащение позволяют «Артели Трубочистов» качественно чистить практически любые дымоходы — от печных и каминных до промышленных.

Спектр услуг

Налажена всевозможная работа с системами вентиляции, в том числе заводскими. Специалисты могут смонтировать с нуля всю весь вентиляционный трубопровод, почистить имеющиеся коммуникации, а также — при необходимости мастера проведут полную дезинфекцию в системе воздухообмена. Кроме того — компания принимает заказы на установку и обслуживание систем кондиционирования воздуха. Если же требуется составить проект вентиляции — специалисты со знанием дела возьмутся за официальное планирование.

Освоены и строительно-облицовочные работы, как то обмуровка труб с заданным декором. Работники артели знают, что делать с камином и каминными трубами.

Мусоропроводы стали одной из дополнительных сфер обслуживания компании — если забилась труба, вызывайте сотрудников и засор будет быстро устранён.

Официальное признание

Артель трубочистов имеет лицензии МЧС, получила право на все предлагаемые услуги, легально выдаёт акты для пожарной инспекции и других государственных служб. Требуется отчитаться перед официальными органами касательно пожаробезопасности — обращайтесь в Артель, которая приведёт объект к идеальному состоянию и зафиксирует результат с приложением фотографий.