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Проктологические патологии

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Бизнес — 29 Января 2022, 16:59

Проктология занимается диагностикой и лечением болезней анальной и параректальной зон. Колопроктология - это сфера медицины, занимающаяся обследованием и лечением толстой кишки и располагающихся рядом органов. Нередко пациент от проктолога перенаправляется к колопроктологу.
Причины и симптоны патологий
Возникновение многих проктологических проблем возникают из-за стрессов, неправильного питания и малоподвижного образа жизни. По этим причинам в нижних частях кишечника разрушается слизистая оболочка, развиваются опухолевые процессы, начинаются инфекции. Все это ухудшает самочувствие.
Без своевременного лечения возникшие патологии постепенно прогрессируют. Развитие подобных заболеваний сопровождается характерными симптомами:
• боли в кишечнике;
• дискомфорт, зуд, жжение в районе заднего прохода;
• кишечное расстройство или запоры;
• кровяные или слизистые включения в каловых выделениях.
Излечить болезни толстого кишечника на ранних этапах значительно проще, чем в запоздалых случаях, когда без хирургической операции уже нельзя обойтись.
Вовремя диагностировать и предотвратить осложнения помогают врачи отделение проктологии в Москве.

Типы заболеваний толстого кишечника
Чаще всего у пациентов подтверждается диагноз:
• геморрой;
• проктит;
• полипы;
• опухоли толстой кишки;
• колит;
• остроконечные кондиломы;
• травмы и выпадение прямой кишки;
• анальные трещины;
• дивертикулит.
В общей сложности известно свыше 200 патологий. Они успешно лечатся терапевтическим или хирургическим методом.
Лечебно-диагностические способы
Диагностирование проктологических заболеваний начинают с визуального осмотра и ректального обследования. Иногда назначается дополнительное обследование: колоноскопия, УЗИ, КТ, ирригоскопия и другое. Инфекционные и паразитарные патологии выявляются лабораторными анализами.
Курс лечения подбирается индивидуально в зависимости от стадии болезни, общего состояния человека и других факторов.
В ”>отделении проктологии в Москве окажут квалифицированную медицинскую помощь. Пациенты проходят консультацию у проктолога, дерматолога, гастроэнтеролога и других высококвалифицированных медицинских специалистов.

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