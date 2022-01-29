Проктологические патологии

Проктология занимается диагностикой и лечением болезней анальной и параректальной зон. Колопроктология - это сфера медицины, занимающаяся обследованием и лечением толстой кишки и располагающихся рядом органов. Нередко пациент от проктолога перенаправляется к колопроктологу.

Причины и симптоны патологий

Возникновение многих проктологических проблем возникают из-за стрессов, неправильного питания и малоподвижного образа жизни. По этим причинам в нижних частях кишечника разрушается слизистая оболочка, развиваются опухолевые процессы, начинаются инфекции. Все это ухудшает самочувствие.

Без своевременного лечения возникшие патологии постепенно прогрессируют. Развитие подобных заболеваний сопровождается характерными симптомами:

• боли в кишечнике;

• дискомфорт, зуд, жжение в районе заднего прохода;

• кишечное расстройство или запоры;

• кровяные или слизистые включения в каловых выделениях.

Излечить болезни толстого кишечника на ранних этапах значительно проще, чем в запоздалых случаях, когда без хирургической операции уже нельзя обойтись.

Вовремя диагностировать и предотвратить осложнения помогают врачи

.

Типы заболеваний толстого кишечника

Чаще всего у пациентов подтверждается диагноз:

• геморрой;

• проктит;

• полипы;

• опухоли толстой кишки;

• колит;

• остроконечные кондиломы;

• травмы и выпадение прямой кишки;

• анальные трещины;

• дивертикулит.

В общей сложности известно свыше 200 патологий. Они успешно лечатся терапевтическим или хирургическим методом.

Лечебно-диагностические способы

Диагностирование проктологических заболеваний начинают с визуального осмотра и ректального обследования. Иногда назначается дополнительное обследование: колоноскопия, УЗИ, КТ, ирригоскопия и другое. Инфекционные и паразитарные патологии выявляются лабораторными анализами.

Курс лечения подбирается индивидуально в зависимости от стадии болезни, общего состояния человека и других факторов.

В

”>отделении проктологии в Москве

окажут квалифицированную медицинскую помощь. Пациенты проходят консультацию у проктолога, дерматолога, гастроэнтеролога и других высококвалифицированных медицинских специалистов.